'Eigenlijk had PSV met dubbele cijfers moeten winnen', Willy van de Kerkhof positief over Gutiérrez

EINDHOVEN - PSV heeft zich dit weekend gerevancheerd na de pijnlijke nederlaag tegen Feyenoord vorige week. De Eindhovenaren wonnen met ruime cijfers (6-0) van Excelsior. "Mooie cijfers en een leuke wedstrijd", is de conclusie van Willy van de Kerkhof.

Willy was erg te spreken over het optreden van Érick Gutiérrez, die een keer in de basis mocht starten. “Hij speelde een leuke wedstrijd en heeft veel snelheid, iets wat PSV nodig heeft. Hij zit heel dicht tegen de top van het eerste elftal. Ik denk dat we hem de komende weken wel vaker in de basis zien staan en er nog veel plezier aan gaan beleven.”

Ondanks de zes goals plaatst Willy toch een kleine kritische noot bij de overwinning. “Ze hadden eigenlijk met dubbele cijfers moeten winnen, maar het was positief om te zien dat ze negentig minuten lang gas bleven geven. Ze zijn op de goede weg.”

'Te weinig kwaliteit'

Willem II beleefde in tegenstelling tot PSV een dramatisch weekend. De ploeg kwam al vroeg in de eerste helft met tien man te staan en verloor uiteindelijk met 1-5 van Heerenveen. “Ze hebben de kwaliteit niet om met tien man door te kunnen voetballen. Ze zitten toch wel in de hoek waar de klappen vallen.”

NAC moet punten sprokkelen

Een ploeg die normaal gesproken ook in die hoek zit is NAC. Maar de Bredanaren wisten zondag verrassend te winnen van Vitesse. “Het was een leuke wedstrijd om te kijken en zo hoort NAC ook te spelen. Gewoon alles of niets”, vindt Willy.

“NAC heeft verdiend gewonnen, Vitesse speelde een beetje arrogant. De overwinning van NAC maakt het in het rechterrijtje ook alleen maar spannend. Ze moeten alleen zorgen dat ze niet meer verliezen en hier en daar wat puntjes bij elkaar sprokkelen.”

Komende zaterdag neemt NAC het op tegen directe concurrent PEC Zwolle. Willem II speelt tegen ADO Den Haag en PSV treft Heracles. Maar dinsdagavond wacht eerst Internationale. Willy verwacht een open wedstrijd. “Ik denk dat ze een goede wedstrijd willen neerzetten om het Champions League seizoen met een goed gevoel af te sluiten.”