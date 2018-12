ProRail kan Oisterwijk niet geruststellen: 'Ons huis stort verder in, maar niemand doet iets'

OISTERWIJK - "Ik ben totaal niet tevreden", zegt een vrouw die boos wegloopt op de informatie-avond in Oisterwijk. Maandagavond was er een bijeenkomst georganiseerd door ProRail om bewoners te informeren over de uitkomst van het onderzoek naar trillingen langs het spoor.

Op de gezichten van bezoekers van de informatie-avond is de teleurstelling duidelijk af te lezen. "Er zijn geen oplossingen genoemd en er wordt niet gepraat over de schade aan onze huizen. Ons huis stort verder in en er is geen oplossing. En ik denk ook niet dat die er snel zal komen." De man naast haar voelt zich niet serieus genomen door ProRail. "Er wordt vanavond een hoop gepraat, maar eigenlijk wordt er niets gezegd."

Heiligdom

Henk Hoestenberg (75) is een van de mensen die schade heeft aan zijn huis. "Het is voor mij allemaal heel teleurstellend. Ik kan er eigenlijk voorlopig nog niets mee. Over vier jaar gaan ze pas met andere treinen rijden, maar ik vraag mij af hoe mijn huis er dan uitziet. Mijn huis is mijn heiligdom. Daar heb ik 50 jaar in gewoond en aan gewerkt en nu begint het te scheuren. Daardoor heb ik niet alleen een hoop schade, maar ook veel onzekerheid. ProRail heeft Hoestenberg niet gerust kunnen stellen. "Het gaat niet over een fiets waar een slechte band op zit. Het gaat om mijn huis."

Boosdoener

De boosdoener van de schade aan de huizen is de de TRAXX-locomotief. Deze zal pas in december 2022 worden vervangen door een nieuw type trein. Wethouder Dion Dankers vindt dat veel te lang duren en onacceptabel.

Schade

ProRail heeft aangegeven dat de ingediende schadeclaims niet worden vergoed. René Vegter, woordvoerder ProRail, zegt dat er 39 claims van schade zijn ingediend. "De beoordeling van deze claims of die wel of niet gegrond zijn besteden wij uit. TNO heeft hier in het verleden een protocol voor opgezet. Daarom vragen wij mensen die een claim indienen een vragenlijst voor ons in te vullen. Aan de hand van die vragenlijst kan tijdens het onderzoek worden achterhaald of mensen aan de voorwaarden voldoen. En in aanmerking komen voor een vergoeding. Wanneer dat niet zo is, in dit geval geldt dat dus voor allemaal, dan hebben wij ook aangeven wat wel de oorzaak kan zijn voor de schade."

Oplossingen

Tijdens de informatie-avond kwamen ook oplossingen vanuit de bewoners naar voren, zoals minder treinen en minder hard door Oisterwijk heen rijden. De woordvoerder van ProRail zegt dat zij de komende weken verschillende oplossingen gaan onderzoeken. "Andere treinen, maatregelen bij de overweg of trillingswerende maatregelen, het zijn allemaal vrij ingrijpende maatregelen. En ik moet eerlijk zeggen, dat het ook kan zijn dat uiteindelijk blijkt dat we gewoon geen maatregelen op korte termijn kunnen nemen." Een simpele oplossing is er nog niet. "Het streven is dat in het eerste kwartaal van 2019 alles in kaart is gebracht en dat wij dan weten wat de oplossingen zijn. Dan komen wij terug bij de bewoners."