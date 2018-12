Door brand verwoeste snackbar De Fer bakt volgend jaar weer friet, nostalgie keert terug in Breda

BREDA - Friettent De Fer herrijst als een feniks uit zijn as. Na een verwoestende brand keert de legendarische snackbar aan het Dr. Jan Ingen Houszplein in Breda volgend jaar terug. De 80-jarige eigenaar Ferry Verstrepen kan zijn geluk niet op.

Verstrepen hoopt in maart weer achter zijn frituur te staan, zo meldt BN DeStem. En dat komt mooi uit, want in april volgend jaar viert hij zijn 60-jarig jubileum als snackbareigenaar.

Positief

Schoonzoon Theo Kleinjan laat weten dat het frietkot op dezelfde plek komt te staan. "Het gesprek met de verzekering pakte positief uit. We moet nu opnieuw een vergunning aanvragen bij de gemeente." Hij noemt het 'nostalgie die terugkeert'.

LEES OOK: Einde voor De Fer in Breda: Zo sloop je een friettent in een paar minuten

Frietkot De Fer brandde in oktober af. Ferry was in de friettent aanwezig toen het vuur uitbrak. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Klanten van De Fer begonnen vervolgens een actie om geld in te zamelen voor een nieuwe kraam.