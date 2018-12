Aad de Mos teleurgesteld in Champions League-campagne PSV: ‘Verdedigend te zwak’

Twee punten uit zes wedstrijden en dat terwijl PSV in vier van die zes wedstrijden op voorsprong komt. “Dan heb je het gewoon niet goed gedaan”, zegt Aad de Mos. “PSV scoorde vaak vroeg, maar kreeg het dan in de slotfase van de wedstrijd ontzettend lastig. Gisteren hadden ze ook zomaar de 2-1 om de oren kunnen krijgen.”

'De verdediging was op de een of andere manier te zwak' - Aad de Mos, voetbalkenner.

PSV-watcher Joost van Erp is het niet helemaal eens met De Mos. “PSV heeft ook wat pech gehad, natuurlijk. Ze hadden meer verdiend dan dat ze uiteindelijk gekregen hebben.” Van Erp spreekt van een ‘geweldige poule’ waarin PSV moest acteren en geeft daarbij aan het voor PSV op sportief gebied wellicht wat tegenviel. “Maar met die topploegen wist je al dat het lastig zou worden. Slechts twee punten is niet veel, dus sportief was het wellicht minder interessant voor de Eindhovenaren.”

Voor Mark van Bommel was het zijn eerste Champions League-avontuur als trainer, maar De Mos vindt niet dat de jonge oefenmeester iets te verwijten valt aan de schamele twee punten die PSV bij elkaar sprokkelde. “De verdediging was op de een of andere manier te zwak. Vooral in de slotfases van de wedstrijd. Nick Viergever, Daniel Schwaab, Trent Sainsbury, Jeroen Zoet: allemaal hebben ze wel een bepalende fout gemaakt en dat kan niet op dit niveau.” Toch prijst De Mos PSV wel voor het getoonde karakter. “Je zag wel elke wedstrijd een team op het veld, dat was mooi om te zien.”

'PSV had meer verdiend dan dat ze uiteindelijk hebben gekregen' - Joost van Erp, PSV-watcher.

PSV'er Pablo Rosario in duel met Borja Valero (foto: VI Images).

‘Geloof ik niet zo in’

De spelers van PSV en Mark van Bommel spraken telkens van een leerzame periode in de Champions League, maar De Mos denkt niet dat de PSV’ers zoveel geleerd hebben. “Daar geloof ik niet zo in. Alleen bij Pablo Rosario zag ik dinsdagavond dat hij wél wat had opgepikt.

Hij maakte tegen Barcelona in de eerste wedstrijd geen professionele overtreding waar daarna een doelpunt uit viel, maar dat deed hij tegen Inter wel. Ik ben wel fan van Pablo Rosario. Die jongen pikt bepaalde dingen heel snel op, ook op dit niveau.”