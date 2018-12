Michelinster voor De Rozario in Helmond, O&O in St. Willebrord, Monarh in Tilburg en Oonivoo in Uden

AMSTERDAM - In Amsterdam zijn maandagochtend de Michelinsterren weer uitgereikt. En restaurants De Rozario in Helmond, O&O in St. Willebrord, Monarh in Tilburg en Oonivoo in Uden juichen, want die restaurants hebben een eerste Michelinster binnen.

De Michelinsterren werden bekend bij de presentatie van de nieuwe restaurantgids voor 2019 van Michelin in het Amsterdamse DeLaMar Theater.

Het is niet alleen maar de vraag of restaurants een Michelinster krijgen, maar ook of ze behaalde Michelinsterren behouden. Vorig jaar haalde restaurant Vista in Willemstad een eerste Michelinster binnen. Eigenaar en chef kok van het restaurant Henrie van der Heijden zei maandagochtend dat hij niet zenuwachtig was voor de uitslag of hij zijn ster zou behouden of niet. "We gaan er wel vanuit dat we de ster behouden, want we zijn afgelopen jaar alleen maar verbeterd", zei Van der Heijden.

Afgelopen jaar merkten ze een hele hoop van het feit dat ze een Michelinster hadden gewonnen. "We hebben een gigantisch druk jaar gehad. Het begint op het moment dat je er eentje wint. Dan krijg je aandacht van televisie en radio, en dan dringt het door bij de gasten. En dat laatste merk je", vertelde Van der Heijden.

Hoe verdient een restaurant een ster?

Om een Michelinster te verdienen, moet het restaurant allereerst in het oog van inspecteurs van Michelin springen. Restaurants waar inspecteurs langsgaan, zijn vaak door bloggers, recensenten en critici al in de media gepresenteerd. Door de media zijn de restaurants dus al opgevallen. Als je dan geluk hebt, komt er een inspecteur op bezoek die zich als ‘normale’ gast presenteert.

De inspecteurs letten vervolgens vooral op hoe het eten smaakt en hoe het wordt gepresenteerd. Verder kijken inspecteurs naar onder andere het menu als geheel en of het eten het geld waard is.

Betekenis van het aantal sterren

Als een restaurant één Michelinster heeft, heeft het restaurant ‘een uitstekende keuken in zijn categorie’. Het restaurant wordt dan gezien als een goed rustpunt op je route die altijd met kwaliteitsproducten werken.

Restaurants met twee Michelinsterren hebben een ‘verfijnde keuken die een omweg waard is’. Deze restaurants hebben vaak ook bijzondere specialiteiten en bijzondere wijnen. De chef koks zijn ambachtsmensen die alles kunnen.

Een restaurant krijgt drie Michelinsterren als het een ‘voortreffelijke keuken is die het waard is een reis te maken om er te gaan eten’. Restaurants met drie Michelinsterren worden gezien als de hoogste top. Er worden beroemde wijnen geserveerd en het eten is buitengewoon.