Wegpiraat die vrouw van fiets reed ging al (veel) vaker in de fout

DEN BOSCH - De man die vorige week vrijdag in zijn woonplaats Den Bosch met zijn auto een vrouw aanreed, heeft dit jaar al diverse ernstige verkeersovertredingen begaan. Ook maakt de politie bekend dat de 23-jarige Bosschenaar pas sinds begin dit jaar een rijbewijs heeft. De 24-jarige inwoonster van Vlijmen die hij van de fiets reed, raakte zwaargewond.

Vier andere mensen deden net als de vrouw aangifte. Zij konden zichzelf tijdens de dollemansrit wel in veiligheid brengen.

Mogelijk onder invloed

De man verkeerde mogelijk onder invloed van drugs. Dit wordt onderzocht. De rechtbank in Den Bosch bepaalde maandag dat de wegpiraat langer vast blijft zitten. Verder werd duidelijk dat zijn rijbewijs is ingevorderd en zijn auto in beslag genomen. Hem hangt al een aantal fikse boetes boven het hoofd.

Onduidelijk wat man bezielde

Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag op de Hinthamerstraat. Volgens de politie scheelde het niet veel of hij had veel meer slachtoffers gemaakt. Dit blijkt uit camerabeelden en verklaringen van getuigen. Het is nog onduidelijk wat de man bewoog. Er is bloed van hem afgenomen om te kijken of hij mogelijk drugs heeft gebruikt.

De politie kan zich voorstellen dat meer mensen geschrokken zijn van de escapades van de man. Mochten zij hun verhaal kwijt willen aan de politie, dan kan dat. Ook kunnen ze via de politie in contact worden gebracht met Slachtofferhulp.