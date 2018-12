Van afhaalchinees naar Michelinster, hoe dan?! In Sint Willebrord gebeurt het

AMSTERDAM - Een gedurfd en ambitieus plan: in een jaar of vijftien een afhaalchinees uit laten groeien tot een volwaardig restaurant en als ultieme waardering een Michelinster binnenslepen. Te mooi om waar te zijn? Niet voor de familie Tsang, die Restaurant O&O in Sint Willebrord runt en maandag die felbegeerde ster in de wacht sleepte.

“We kunnen wel janken van blijdschap”, was de eerste reactie van zoon Mike. “Hier hebben we met zijn allen, met onze eigen handen, al die jaren naartoe gewerkt. Dit is onbeschrijfbaar.”



In de armen gevlogen

De familie Tsang was in Amsterdam waar de sterrenregen plaatsvond. “Ik was de hele bekendmaking aan het filmen. Daarbij krijg je eerst een plaats te zien en dan pas de naam van een restaurant. Aangezien er in Sint Willebrord maar één restaurant is, wisten we dat wij het waren. Toen vlogen we elkaar in de armen. Mijn ouders bleven overigens wel heel koel.”



Het zijn juist zijn moeder en vader aan wie het succes grotendeels te danken is, zo vertelt Mike trots. Ze zijn in 1982 met een koffertje vanuit Azië naar Nederland gekomen om hier een afhaalchinees te beginnen, zoals veel mensen die nog kennen. Na enkele jaren stapten ze over op een hoger segment en hebben ze afstand gedaan van de klassieke opzet.



'Heel hun hart en ziel'

"Uiteindelijk heeft het vijftien jaar geduurd voordat we op dit niveau zijn aangekomen. Ik heb zoveel respect voor hen, ze hebben al die tijd heel hun hart en ziel voor de zaak gegeven. Of het nu de mooiste dag van mijn leven is? Nou, dat is een beetje overdreven, maar het is wel een heel mooi moment, dat je graag deelt met je team. Met sommige collega’s werken we al meer dan tien jaar samen. Dan is het alleen maar mooi dat we zover zijn gekomen.”



Het lijkt bijna een sprookje: een afhaalchinees die promoveert tot sterrenrestaurant. Mike Tsang: “Ik denk dat zoiets in Nederland nooit eerder is voorgekomen. In Singapore gebeurt het wel vaker dat iemand heel lang in een bij wijze van spreken klein hokje begint met koken om uiteindelijk zoveel waardering te krijgen. Maar of je het echt met elkaar kunt vergelijken?”



'We zijn er klaar voor'

Over Singapore gesproken, daar komt Mike’s moeder oorspronkelijk vandaan; haar man is afkomstig van Hongkong. Het laat zich raden wat de specialiteit van het huis is: Singapore Style Lobster, een gerecht dat bestaat uit onder meer kreeft en lokale producten. Tijdens de komende kerstdagen zal het met extra interesse worden genuttigd. En daarna zal het voorlopig druk blijven bij Restaurant O&O, zo verwacht Mike. “We hebben de reserveringen even op een laag pitje gezet, maar we zijn er klaar voor.”