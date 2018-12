Geen enkele kunstgrasmat meer naar TUF Recycling in Dongen, gemeente grijpt hard in

DONGEN - De gemeente Dongen grijpt in bij TUF Recycling. Het bedrijf mag geen enkele kunstgrasmat meer aanvoeren. Daarbij moet het bedrijf stoppen met het overtreden van alle regels, zoals onder meer het veel te hoog opstapelen van kunstgrasmatten. Gebeurt dat niet, dan gaat de gemeente Dongen dit doen en worden de kosten verhaald op TUF.

Dit heet een last onder bestuursdwang. Die door Dongen nu opgelegd. TUF kreeg hier woensdag 19 december een brief over. De bestuursdwang hing al een tijd in de lucht, omdat TUF verschillende (milieu)regels aan de laars lapte. Zo zijn de matten veel te hoog opgestapeld en liggen er meer matten dan volgens de vergunning is toegestaan. Ook is de bodem op twee plekken verontreinigd.

Lagere bergen

De gemeente heeft TUF in totaal acht lasten opgelegd. Per direct mogen er geen kunstgrasmatten naar het bedrijf worden vervoerd. Zo moet het hele terrein worden teruggebracht naar de situatie waar een vergunning voor is verleend. Dat betekent onder meer dat de stapels kunstgras terug moeten naar een hoogte van 4 meter en dat de bergen zand en rubber niet hoger mogen zijn dan 6 meter.

Ook moeten de bergen kunstgras, zand en rubber worden afgedekt. TUF moet daarnaast het zand en rubber in de omgeving van het bedrijf aan de Vierbundersweg opruimen. En maatregelen nemen om te voorkomen dat de straat opnieuw vies wordt.

Waar moeten de matten heen?

Er is nu nog geen last opgelegd voor de teveel opgeslagen kunstgrasmatten. Dit komt omdat nog niet duidelijk is waar in Nederland (of daarbuiten) de kunstgrasmatten eventueel heen kunnen. Er is nu namelijk nog geen bedrijf dat die kunstgrasmatten kan verwerken, zo zegt de gemeente. Eind januari zal hier vanuit het ministerie meer duidelijk over worden.

De gemeente waarschuwde het bedrijf al langer dat ze de problemen op hun terrein moesten aanpakken. Er werden meerdere dwangsommen opgelegd die in totaal neerkomen op 100.000 euro. Slechts 2000 euro is hiervan betaald.

Kosten voor TUF

Nu is de gemeente dus overgegaan tot een een bestuursdwang. Dat is de zwaarst mogelijke maatregel die de overheid kan inzetten bij bedrijven die in de problemen verkeren.

De gemeente heeft voor alle overtredingen een datum vastgesteld waarop TUF de problemen definitief moet hebben opgelost. Toch kunnen deze data nog opschuiven. Dit komt omdat TUF nog de mogelijkheid om bezwaar te maken en beroep aan te tekenen tegen deze last onder bestuursdwang.

Eerder al bestuursdwang

Het is niet de eerste keer dat TUF een bestuursdwang opgelegd krijgt. Dit gebeurde ook al na de brand bij het bedrijf in oktober, omdat TUF de brandresten moest opruimen. Er zijn daar inmiddels tijdelijke maatregelen genomen en voor 1 januari moeten die resten uiteindelijk zijn opgeruimd.

De directeur van TUF Recycling, Anneleen van Trimpont, was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.