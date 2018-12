De Vegetarische slager in handen van Unilever: 'Het plan is om er een wereldmerk van te maken'

ETTEN-LEUR - Vegetarische slager Jaap Korteweg uit Etten-Leur verkoopt zijn bedrijf aan levensmiddelengigant Unilever. Dat werd woensdag bekend. De Vegetarische Slager, bekend van onder andere de plantaardige roockworst, speckjes en kipstuckjes, wordt omgedoopt tot The Vegetarian Butcher. Voor Korteweg is het een droom die uitkomt. "Deze verkoop biedt alle perspectief voor groei en doorontwikkeling."

Acht jaar geleden begon de 55-jarige Korteweg, destijds nog boer in Langeweg, met een winkeltje in Den Haag waarin plantaardige producten lagen die net zo smaakten als vlees. Inmiddels is de Vegetarische Slager uitgegroeid tot een imperium met talloze verkooppunten, zoals de Albert Heijn en Jumbo, en een grote fabriek in Breda. De omzet ligt momenteel op ruim 20 miljoen. Er werken negentig mensen. Die komen allemaal in dienst van Unilever.

"Het plan is om er een wereldmerk van te maken", zei Korteweg woensdagavond in een interview bij het radioprogramma Afslag Zuid. "Unilever heeft ons begin dit jaar benaderd, omdat ze onderzoek hadden gedaan met ons merk. Ze hebben de Vegetarische Slager-producten getest in allerlei landen, waaronder de Verenigde Staten. En de conclusie is dat het een merk is dat internationaal aanspreekt."

150.000 verkooppunten

Unilever ziet potentie in het levenswerk van Korteweg. "Ze hebben een internationaal netwerk en verkopen producten in 170 landen over de hele wereld. Onze vegetarische gehackt, saucijzenbroodjes en kipspiesjes zijn nu verkrijgbaar in zeventien landen, met vierduizend verkooppunten, maar Unilever heeft er alleen al in Europa meer dan 150.000."

'Grootste slager van de wereld worden'

"Onze ambitie was altijd, zelfs toen we nog heel klein waren, om de grootste slager van de wereld te worden en om plantaardig vlees te verkopen waar geen kippen of varkens voor nodig zijn. Eerlijk gezegd gaf ik mezelf überhaupt maar tien procent kans van slagen, maar ik vond het toch belangrijk om te doen, want het leek me geweldig als het wel zou lukken," aldus Korteweg.

Of hij vindt dat hij nu toch iets van zichzelf weggeeft met deze overname? Korteweg van niet. "Ik ben altijd gedreven door deze missie. Het ging me echt om de impact die het kan hebben, om vleesliefhebbers te laten beleven dat ze helemaal niets hoeven te missen als ze vlees één of meerdere dagen achterwege laten. Mijn ambitie om de grootste slager ter wereld te worden is met deze stap een stuk dichterbij gekomen."

Behoorlijke groei

Volgens Korteweg zijn ze druk op zoek naar nieuwe collega's, omdat het bedrijf de komende tijd veel meer zal gaan produceren en verkopen. "Het team zal behoorlijk groeien."

En over tien jaar, hoe ziet The Vegetarian Butcher er dan uit? "Momenteel hebben we twee procent van de vleesmarkt in ons bezit met het plantaardige vlees", zegt Korteweg. "En ik denk dat we kunnen groeien naar twintig procent. Voor mijn gevoel wordt dat het omslagpunt, op dat moment zijn we echt concurrerend met goedkoop vlees. Er is dan veel meer innovatie, mensen zijn meer bekend met de voordelen van plantaardig vlees, en de positieve impact op het milieu die het heeft. En in 2050 zouden we zomaar tachtig procent van de markt in handen kunnen hebben."