Hebben Kees en Carlo uit Geldrop het mooiste kersthuis van Brabant?

GELDROP - Waar staat het 'Mooiste kersthuis van Brabant'? Ook dit jaar stelden we jullie weer die vraag. Wij nomineerden vijf huizen en presenteren er deze week elke dag eentje. Vrijdag mag er gestemd worden want jullie bepalen wie deze ere-titel krijgt. Het vierde huis in de race staat aan de Beneden Beekloop in Geldrop.

Het is moeilijk om het huis van Carlo Vereijken en Kees van den Heuvel over het hoofd te zien. In de donkere Benenden Beekloop is hun huis één groot knipperend lichtpuntje. “Het is begonnen met het versieren van één boompje met een paar lampjes die we over hadden. En zo is het elk jaar meer geworden”, legt Carlo uit. De mannen bruisen van de ideeën maar qua uitvoering zijn de taken goed verdeeld: “Ik ben de grote versierder in huis”, grijnst Kees.

Opblaaspoppen

Alleen lampjes ophangen is voor het stel niet genoeg. Bij de deur staan ook een grote opblaas-kerstman en sneeuwman. Er is wel wat tijd voor nodig om de tuin zo rijkelijk te versieren. Het stel begint daarom al vroeg: “Bij ons is de traditie: als Sinterklaas wordt uitgezwaaid, dan gaan de stekkers van onze poppen in het stopcontact!”, lacht Carlo.

Bekend in de buurt

De buurt komt regelmatig kijken. “Mensen die foto's komen maken, kinderen die aanbellen om te vragen of de lampjes al aan mogen: we hebben aanloop genoeg", vertelt Kees. “We worden er zelfs bij de supermarkt op aangesproken door mensen die we helemaal niet kennen”, vult Carlo aan. "Dat is dan toch wel een kroon op je werk!"

Deze week is elke dag een van de genomineerden te zien op web, app en TV. Vanaf vrijdag kunt u stemmen via Facebook. Op kerstavond staat onze verslaggever LIVE bij de winnaar.