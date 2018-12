Jaarwisseling verloopt steeds rustiger, maar soms gaat het er toch heftig aan toe

Het in brand steken van autowrakken is traditie in Veen (Foto: FPMB/Joost Korporaal)

EINDHOVEN - Het aantal incidenten rond oud en nieuw is landelijk in vijf jaar tijd met bijna 5000 gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van LocalFocus. Het gaat daarbij om de meldingen bij de politie, zoals te vroeg afsteken van vuurwerk en mishandelingen. Bij de jaarwisseling van 2013-2014 werden 12.618 incidenten gemeld, afgelopen jaarwisseling waren dat er nog maar 8000. Wat waren de opmerkelijkste incidenten tijdens de jaarwisseling in Brabant?

1. ‘Explosieven’ in Etten-Leur

De bewoners van de Vinkenbroek in Etten-Leur kunnen zich de jaarwisseling van afgelopen jaar ongetwijfeld nog goed herinneren. Kort na middernacht raakten zeker vijf huizen beschadigd en drie personen gewond door zwaar vuurwerk. Vermoedelijk werden mortieren in een brandende ton gegooid. De politie sprak van ‘explosieven’ en schakelde de EOD in. Sommige bewoners konden pas na enige tijd terug in hun huis.

2. 100 verdachten opgepakt in Veen

Het in brand steken van autowrakken, het liefst in de Witboomstraat, is al jaren een ‘traditie’ tijdens de jaarwisseling in Veen. Door het kat-en-muisspel tussen de stokers en de politie ontstaat er soms een grimmige sfeer. Rondom de jaarwisseling van 2014 hield de politie liefst honderd verdachten aan.

3. Brand in basisscholen Uden

In de nieuwjaarsnacht naar 2015 worden twee Udense basisscholen in de as gelegd. De brandweer kon de scholen De Brinck en Jan Bluyssen niet meer redden. Vier jongens werden opgepakt omdat ze in de buurt vuurwerk hadden afgestoken. Het vuurwerk had wel een ruit van de school vernield, maar of het ook de oorzaak was van de brand kon niet worden vastgesteld.

4. Geweld tegen politie

Tijdens de jaarwisseling van 2016 was de politie in veel Brabantse dorpen en steden de gebeten hond. Zo werden in Oss twee agenten door een groep van twaalf mensen in het nauw gedreven en met een bierfles op het hoofd geslagen. Ook in Breda, Valkenswaard en Helmond kregen agenten rake klappen. In Tilburg bekogelden feestvierders bij een brand de politie en brandweer met vuurwerk.

