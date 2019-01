'Relatief gezien goed verlopen' jaarwisseling in Veen ondanks autobranden

VEEN - Hoewel er afgelopen nacht traditioneel weer een heel aantal auto’s in brand vloog, is de jaarwisseling in Veen ‘relatief gezien goed verlopen’. Dat is althans de lezing van (oud-)burgemeester Fons Naterop en de nieuwe (waarnemend) burgemeester van de nieuwe gemeente Altena Marcel Fränzel. Volgens hen is er ‘geen uitzonderlijke inzet nodig geweest’ door de politie, brandweer en gemeentelijke buitendienst.

“We kunnen terugkijken op een beheersbare oudejaarsnacht mede dankzij de goede voorbereiding van en afstemming tussen politie, brandweer en gemeente. Ook in de aanloop naar de jaarwisseling toe. Dit beeld wijkt niet af van voorgaande jaren", zegt Naterop in een persbericht.

Toch is het opvallend dat er nog iemand is aangehouden voor de autobranden die de hele maand december werden aangestoken. Ook de politiek lijkt er de vingers niet aan te willen branden.

"We betreuren het in brand steken van sloopauto’s de afgelopen weken in Veen zeer. Elke vorm van brandstichting brengt overlast en schade met zich mee. Dat is onacceptabel", aldus Naterop. “Maar ondanks dat er een stijging is te zien in het aantal sloopauto's en dit keer ook voertuigen in de omgeving schade hebben opgelopen, zagen wij geen reden de escalatie beperkende strategie van de afgelopen jaren bij te stellen”, aldus Naterop. Dat beleid houdt in dat de autoriteiten vooral meekijken, de zaak niet laten escaleren en pas ingrijpen als het te ver gaat.

Een oplossing voor de autobranden in Veen is er al jaren niet. Marcel Fränzel is de volgende die het mag gaan proberen. “Op korte termijn evalueer ik met de inwoners van Veen, de hulpdiensten en collega Fons Naterop de gebeurtenissen van de afgelopen weken. De uitkomst daarvan neem ik mee bij het uitzetten van de lijn voor het komende jaar".