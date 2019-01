Vlijmen maakt zich op voor huldiging van wereldkampioen Michael van Gerwen

Er worden op het Plein een paar duizend fans verwacht, want huldigingsmoe zijn ze in Vlijmen volgens burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Heusden nog lang niet: ook niet bij de derde wereldtitel voor hun beroemde plaatsgenoot.

De burgemeester was dinsdagavond zelf bij de WK-finale in Londen. Ze is er klaar voor om de kersverse wereldkampioen op het podium te ontvangen, vertelt ze donderdagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio. "Het wordt geweldig", voorspelt ze. "We mikken op een gezellig volksfeest."

Dat laatste sluit volgens de burgemeester aan bij de persoonlijkheid van Michael van Gerwen: "Leuk, laagdrempelig en benaderbaar."

Groene sloopkogels in trek

Dat het dorp warm loopt voor de festiviteiten, merkt onze verslaggever donderdagochtend al. Dit bijvoorbeeld bij bakker Vermeulen & Den Otter waar de sloopkogels, een soort appeltjesgroene (de kleur van Michael van Gerwen) Bossche bollen, gretig aftrek vinden.

Een mevrouw heeft net een doosje gekocht voor thuis. "We zijn geen echte dartfans", zegt ze. "Maar als Michael gooit dan kijken we altijd." Ze komt bij de huldiging later dan ook zeker even een kijkje nemen.





Café den Braai

Voordat Van Gerwen zich donderdag in het feestgedruis stort, geeft hij nog een persconferentie. Dit doet hij in café Den Braai in het dorp. Hier volgden dinsdagavond ongeveer vierhonderd fans de verrichtingen van hun dartende plaatsgenoot op de voet. Het café ontplofte toen hun ‘Mighty Mike’ de WK-finale won (7-3) van de Engelsman Michael Smith.

In 2014 en 2017 pakte Van Gerwen de wereldtitel ook al.

Michael van Gerwen is uitzinnig na het winnen van zijn derde titel