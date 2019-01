Slechts één relschopper tegen hulpverleners tijdens nieuwjaarsnacht voor de rechter

De eerste zitting was donderdag bij de rechtbank in Den Bosch. Gezien alle verhalen over relschoppers tijdens oud en nieuw, zou je een enorme drukte verwachten. Maar, dat was niet het geval.

In totaal werden veertien mensen opgepakt tijdens de nieuwjaarsnacht in Oost-Brabant. Daarvan moest slechts één persoon voorkomen wegens bedreiging en geweld tegen de politie. De man kreeg te maken met dat beloofde 'keiharde' snelrecht. Hij kreeg 1000 euro boete, waarvan 250 voorwaardelijk, voor het beledigen van een agent. In West-Brabant zijn zelfs helemaal geen snelrechtzaken tegen mensen die zich hebben misdragen tijdens oud en nieuw.

Al met al, een tegenvallend resultaat vindt hoofdagent Koen Simmers, Hij snapt wel hoe het komt dat er zo weinig mensen moeten voorkomen die zich misdragen tegenover hulpverleners en politie. Volgens hem is het lastig als agenten tegenover een groep van dertig tot veertig mensen staan en ook nog bijvoorbeeld een slachtoffer moeten helpen.

Kijk video en lees daarna verder

Koen, die ook bestuurslid is van de politievakbond, was afgelopen oud en nieuw aan het werk in Tilburg en maakte de problemen zelf op straat mee. Ik heb die nacht met niemand een fatsoenlijk gesprek kunnen voeren, iedereen was dronken", verteld Simmers in Nieuwsuur. Hij snapt de wens van het Openbaar Ministerie om zwaarder te straffen bij geweld tegen hulpverleners en politie, maar dat zorgt bij de agenten op straat ook voor extra druk. Simmers vindt dat de minister zwaardere straffen mogelijk moet maken. Ook moet de pakkans omhoog, vindt hij. En daarom moeten er meer agenten komen.

Kijk video en lees daarna verder