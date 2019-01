Mark van Bommel geeft jeugdspelers de kans zich te bewijzen in Qatar

EINDHOVEN - PSV-trainer Mark van Bommel neemt minimaal drie jonge talenten mee op trainingskamp naar Qatar. Yorbe Vertessen, Zakaria Aboukhlal en Mohammed Ihattaren zijn opgenomen in de selectie van PSV en mogen dus aan het grote werk gaan ruiken.

Dat meldt het ED. De voltallige selectie zal vrijdag bekend worden gemaakt, wanneer PSV afreist naar Doha, de hoofdstad van Qatar. De 16-jarige Ihattaren is de laatste weken al vaker in het nieuws geweest. Het is geen geheim dat Van Bommel gecharmeerd is van de technisch begaafde middenvelder, aangezien de oefenmeester Ihattaren al een aantal keer heeft laten meetrainen met het eerste.

Jong PSV

De andere twee jeugdspelers zijn wellicht wat minder bekend. Zakaria Aboukhlal speelt dit seizoen vooral zijn wedstrijden bij Jong PSV. De voormalig jeugdspeler van Willem II kwam tot dusverre negen maal in actie in de Keuken Kampioen Divisie en scoorde eenmaal. Ook Belgisch jeugdinternational Yorbe Vertessen mag zich voor het eerst gaan meten met de grote jongens. De 17-jarige spits speelt dit seizoen bij PSV O19 onder trainer Ruud van Nistelrooy.

De jonge spits speelt als sinds zijn zevende bij PSV en kan volgende week dinsdag, wanneer hij achttien jaar wordt, zijn eerste contract ondertekenen bij PSV. De talentvolle Vertessen zal dan voor 3,5 jaar tekenen, zo meldde Het Nieuwsblad donderdagochtend.

PSV vertrekt vrijdag naar Qatar. Daar bereidt de ploeg van Mark van Bommel zich voor op de tweede seizoenshelft.