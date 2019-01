Jelle Klaasen en Benito van de Pas blijven in top 32, maar moeten dit jaar beter presteren

De Order of Merit is de wereldranglijst van de PDC en wordt bepaald door het verdiende geld van de afgelopen twee kalenderjaren bij elkaar op te tellen. Waar Jelle Klaasen als nummer 24 van de wereld aan het WK begon, is de darter uit Alphen door zijn uitschakeling in de eerste ronde gezakt naar plek 27. Daarmee blijft Klaasen Nederlands dartsboegbeeld Raymond van Barneveld net voor, die door zijn matige prestaties is afgezakt naar plek 28.

“Maar Klaasen heeft in 2018 niet eens zo’n heel slecht jaar gehad”, zegt Bas Engelen van Premium Darts Data. Engelen doelt vooral op het verdiende geld van ‘The Cobra’. “Hij heeft in 2018 toch nog bijna 58.000 pond bij elkaar gegooid. En het beste jaar van Klaasen bij de PDC, in 2016, waarin hij 175.000 pond verdiende, valt nu weg. Daardoor heeft hij niks te verliezen en niks te verdedigen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Jelle Klaasen tijdens het PDC WK 2019 (foto: VI Images).

Schone lei

Benito van de Pas uit Tilburg reikte tijdens het afgelopen WK tot de laatste zestien, waarin uiteindelijk de Noord-Ier Brendan Dolan te sterk bleek. Ondanks deze prestatie is Van de Pas niet gezakt of gestegen en bezet hij nog steeds de dertigste plek van de PDC Order of Merit. “Dat komt natuurlijk doordat Van de Pas geen al te best jaar achter de rug heeft. In 2018 verdiende hij namelijk 26.500 pond. Maar net als Klaasen, kan Van de Pas ook met een schone lei beginnen, aangezien zijn verdiende geld van 2016 weg is”, stelt Engelen. In dat jaar verdiende Big Ben 146.000 pond, dat bedrag hoeft hij dus niet te verdedigen.

“De top 32-ranking is van belang, aangezien je dan in ieder geval kwalificatie toernooien mag gooien voor bijvoorbeeld de Grand Slam of Darts, de Euro Tour en de World Series Finals”, zegt Engelen. “Van de Pas zal ook op de vloer moeten presteren komend jaar. En beide darters zullen zich ook moeten proberen te kwalificeren voor de televisietoernooien. Daar valt natuurlijk de grootste buit te halen.”

Meer dan het dubbele

Wereldkampioen Michael van Gerwen verdiende in de afgelopen twee jaar ruim 1,6 miljoen pond. De nummer twee van de lijst, Rob Cross, is in geen velden of wegen te bekennen. De Engelsman verdiende ruim 785.000 pond, wat betekent dat Van Gerwen meer dan het dubbele van dat bedrag verdiende.

Tekst gaat verder onder de tweet.

The Masters

Van Gerwen gaat nu op vakantie, maar zal aan het einde van de maand alweer aan de bak moeten als het evenement ‘Kings of Darts’ op het programma staat waarin Nederlandse (top-)darters het opnemen tegen hun Engelse collega’s in drie Nederlandse steden, waaronder ook in Den Bosch. Vervolgens begint Van Gerwen in het eerste weekend van februari alweer aan het eerste televisietoernooi van het jaar. Dan start traditiegetrouw The Masters, waarin de top zestien van de wereld het tegen elkaar opneemt.

Vervolgens zal Van Gerwen weer wekelijks te zien zijn als hij probeert zijn Premier League-titel te verdedigen.