Uitbraak norovirus onder dementerende ouderen en verzorgend personeel Groenhuysen

ROOSENDAAL - Vier locaties van ouderenzorgorganisatie Groenhuysen in Oudenbosch, Sint Willebrord en Roosendaal kampen met een uitbraak van het norovirus. In totaal zijn 18 bewoners en 11 verzorgenden ziek geworden door het uiterst besmettelijke virus. In de getroffen locaties wonen dementerenden en ouderen met psychische problemen.

De uiterst besmettelijke variant van buikgriep heerst in de volgende woonzorglocaties:

Oostkwartier in Oudenbosch,

Heidestede in Sint Willebrord,

Moerweide en Heerma State in Roosendaal.

Volgens een woordvoerder van zorginstelling Groenhuysen gaat het om een 'uiterst vervelende situatie, maar is het ergste inmiddels achter de rug'. Familie of bekenden van de bewoners wordt geadviseerd om hun bezoek even uit te stellen. Of in ieder geval niet op de afdelingen te komen waar zieke bewoners verblijven. Tot nu toe heeft de uitbraak van het virus nog geen ernstige gevolgen gehad.

Maatregelen

Verder geldt er een protocol van 'beschermd verplegen'. Dat betekent dat medewerkers mondkapjes en handschoenen moeten dragen. Ook de was van patiënten wordt apart gehouden. De gemeenschappelijke activiteiten zijn afgelast.

"We moeten nu alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat het virus zich verder verspreid", aldus de woordvoerder. Hoe het virus zich zo snel kon verspreiden over de de verschillende locaties is niet bekend.

Makkelijk overdraagbaar

Het norovirus is erg besmettelijk. Het virus zit in ontlasting en braaksel van iemand die het virus bij zich heeft. De ontlasting kan wel 3 weken besmettelijk blijven. Vooral ouderen en kinderen behoren tot de risicogroepen.