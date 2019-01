Cessna vliegtuigje veilig 'geland' bij ROC Tilburg

TILBURG - Dolblij zijn ze bij de luchtvaarttechniekopleiding van het ROC Tilburg. Dinsdag kwam er uit Berlijn een Cessna vliegtuigje aan met een speciaal transport. De Cessna vervangt een vijftien jaar oude F16 straaljager. Daar viel voor de studenten weinig meer aan te sleutelen.

Vliegen mag de Cessna niet meer, het vliegtuig kwam niet door de keuring. Maar om aan te sleutelen is het een prima toestel met alles erop en eraan, zegt docent luchtvaart techniek Robert van Og: "We zijn enorm blij en trots met de Cessna." Na vijftien jaar onderdelen in- en uit bouwen waren de onderdelen van de oude F16 versleten. Dus een nieuw vliegtuig als lesmateriaal was hard nodig.

Opbouwen

Student Manus is vierdejaars en ging mee naar Berlijn om het toestel uit elkaar te halen. Op één dag is de Cessna van Berlijn naar Tilburg gereden. Maar voordat er aan gesleuteld kan worden, moet het toestel eerst nog worden opgebouwd en dat duurt nog twee maanden. Manus vindt de komst van de Cessna ontzettend gaaf: "Het brengt nieuw leven in de school".

Voor een school is de aanschaf van een vliegtuig een hele investering. De Cessna kostte 175-duizend euro. Maar daar staat tegenover dat het ROC weer twintig jaar vooruit hoopt te kunnen met het nieuwe 'lesmateriaal'.