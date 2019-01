'Ik riep om mijn moeder', 85-jarige vrouw die bruut werd beroofd doet haar verhaal

EINDHOVEN - De 85-jarige vrouw die in november een zware hoofdwond opliep bij een straatroof, heeft dinsdagavond voor het eerst verteld over wat ze heeft meegemaakt. "Hij kreeg mijn tas niet te pakken. Toen werd hij denk ik boos. Ineens schopte hij mij", zegt ze in het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht.

De vrouw kwam rond zeven uur 's avonds te voet terug van haar kaartclub toen ze ter hoogte van de rijtjeshuizen aan het Cassandraplein plotseling en met veel geweld werd overmeesterd door een onbekende man. De vrouw was kansloos en raakte zwaargewond. De dader schopte haar meermalen tegen haar hoofd. Haar belager zette het daarna op een lopen en liet de vrouw achter op het wegdek. Hij nam niets mee.

Bekijk de video en lees verder:









'Ik riep mama, mama'

"Ik bridge al dertig jaar met mijn vaste partner. Normaal brengt mijn dochter me naar huis met de auto, maar deze keer ging ik lopen. Het is maar tien minuten", vertelt de vrouw. Toen ze bijna thuis was, voelde ze plots dat iemand van achter aan haar tas trekt. "Ik hield mijn tas stevig vast. Toen werd hij denk ik boos en werd ik op de grond geduwd." Vervolgens begon de man met schoppen. "Toen is het allemaal gaan bloeden. Ik was doodsbang, ik had ook net het overlijden van mijn man meegemaakt. Ik riep om mijn moeder: 'Mama, mama'. Daar is hij denk ik van geschrokken, toen is hij weggelopen."

Ik riep om mijn moeder: 'Mama, mama'.

De vrouw hield uiteindelijk zes hechtingen in haar voorhoofd over aan de roof. "Ik kon mezelf niet zien. Ik was zo geschrokken en van de kaart. De volgende dag kon ik pas kijken hoe ik eruit zag."

Getuigen roof gevraagd

De dader van de roof is nog altijd niet gepakt. De politie deed in Opsporing Verzocht daarom een oproep richting mogelijke getuigen. Een speciale oproep is daarbij voor de eigenaar van een kleine zwarte auto, waarschijnlijk een Peugeot, die de dader mogelijk heeft gezien. Het signalement van de dader is een jonge man van 20 tot 25 jaar van ongeveer 1 meter 65 en met tenger postuur.

Hoewel de 85-jarige vrouw nog altijd hevig is geschrokken, zegt ze ook geraakt te zijn door alle steun die ze heeft gekregen. Zo ontving ze onder meer via Omroep Brabant ongeveer duizend kaarten van mensen die met haar meeleefden. "Dat is niet te omschrijven. Ik ben heel erg ontroerd dat ik zoveel warmte en liefde heb ontvangen. Dat is iets wat me heel goed doet."