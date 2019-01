Bankrekening TUF Recycling bevroren, gemeente Dongen krijgt 98.000 euro via deurwaarder

DONGEN - De gemeente Dongen heeft via een deurwaarder 98.000 euro aan openstaande dwangsommen van TUF Recycling ontvangen. Daarnaast is de bankrekening van het bedrijf dat kunstgrasmatten verwerkt bevroren, zodat eventuele andere kosten die de gemeente de komende maanden moet maken om de problemen rondom het bedrijf op te lossen sowieso betaald kunnen worden.

Dat schrijft burgemeester Starmans dinsdag in een raadsinformatiebrief.

De gemeente waarschuwde het bedrijf al langer dat ze de problemen op hun terrein moesten aanpakken. Er werden meerdere dwangsommen opgelegd die in totaal neerkwamen op 100.000 euro. Slechts 2000 euro was hiervan betaald.

Dankzij de deurwaarder heeft Dongen de schulden nu kunnen innen. Inclusief de extra gemaakte administratiekosten voor het hele juridische proces. Het totale bedrag dat de gemeente nu heeft ontvangen komt neer op 101.918 euro.

Bankrekening bevroren

Het bedrag dat na inning van de schulden nog over was op de bankrekening van TUF Recycling is bevroren. Daar heeft Dongen om verzocht bij de rechter. TUF Recycling moet namelijk nog resten van de brand opruimen en de stapels kunstgrasmatten verkleinen. Doen ze dat niet voor de afgesproken data, dan gaat de gemeente de boel opruimen met het geld van het bedrijf dat nu is bevroren.

"Omdat het bedrijf de dwangsommen niet betaalde gaan we er toch een beetje vanuit dat ze andere dingen ook niet betalen. Dat weten we natuurlijk niet zeker, maar daarom is om deze preventieve maatregel verzocht bij de rechter", legt gemeentewoordvoerder Mark van Rijen uit. "We willen als gemeente zo min mogelijk risico lopen."

Brand

Bij het bedrijf aan De Schacht brak op donderdagavond 11 oktober een grote brand uit. Daarvoor was TUF al in opspraak geraakt, omdat er structureel meerdere wetten en milieuregels zouden worden overtreden. Op de avond van de brand zou de gemeenteraadsvergadering over het bedrijf spreken. Het politieonderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.