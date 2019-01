Koosje (89) is superblij met vrijwilligster Arianne van jarige Zonnebloem, 'gezellig als ze komt'

De combinatie Koosje en Arianne staat garant voor een razendsnelle uitwisseling van allerlei Bossche grapjes. "Waarom kan een Bosschenaar niet onder water zwemmen?" vraagt Koosje. "Omdat ie een grote bek heeft", zegt Arianne. "Komt dan vol met water", lacht Koosje.

'Weinig tijd'

Arianne is één van de duizenden vrijwilligers die thuis op bezoek komen bij mensen. Deze week wil de Zonnebloem graag een record gaan vestigen met 40 duizend huisbezoeken.

Koosje vindt de bezoekjes van Arianne erg gezellig, maar ook de Zonnebloemvrijwilliger kan druk bezet zijn. "Ze heeft weinig tijd", zegt Koosje. "En ik heb tijd zat." Arianne de Jong is in het dagelijks leven presentatrice bij Omroep Brabant. "Ze heeft gelijk, ik heb weinig tijd. Maar ik doe mijn best om twee keer in de maand te komen."









'De bus het leukst'

De busreisjes van de Zonnebloem zijn altijd favoriet geweest bij Koosje. "We zijn een keer gezellig naar Scheveningen geweest. Toen hadden we prachtig weer." Maar ook stamppotmiddag en bingo vindt Koosje fijn. "Hoewel ik nooit iets win."

Drie jaar geleden zat Koosje vrolijk te kletsen in de Zonnebloembus. "Ik hoorde meteen dat ze een echte Bossche was", lacht Arianne. "Sindsdien zijn we echt beste vriendinnen. Ik word zo vrolijk van haar. Mijn eigen moeder is overleden, Koosje is voor mij ook een soort moeder."





'Mooiste wat er is'

Het werk voor de Zonnebloem stemt Arianne de Jong erg vrolijk. "Je krijgt er zoveel voor terug. Maar ik vind dat je wel een commitment aangaat. Die toewijding is toevallig erg gaaf. Maar ik vind wel dat je erover na moet denken."

Volgens De Jong moet je vrijwilliger zijn 'met hart en ziel'. "Want mensen als Koosje gaan ook iets met jou aan. Het werkt van twee kanten. Het is het mooiste wat er is."