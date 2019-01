Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Michael van Gerwen opnieuw tegen Raymond van Barneveld in Rotterdam, schema Premier League bekend Michael van Gerwen opnieuw tegen Raymond van Barneveld (foto: VI Images).

ROTTERDAM - De PDC heeft het speelschema bekend gemaakt voor de Premier League of Darts. Michael van Gerwen speelt, net als vorig jaar, in Rotterdam tegen landgenoot Raymond van Barneveld. Daar waren beide heren vorig jaar niet over te spreken.

Geschreven door Job Willemse