Wat hebben een Willebrordse vader en zoon te maken met vier moorden in Enschede?

SINT WILLEBRORD - De twee mannen die zijn opgepakt voor betrokkenheid bij de viervoudige moord in Enschede zijn een vader en zoon uit Sint Willebrord. Ze zijn een maand geleden nog veroordeeld voor wapenhandel in de zaak rond de Dongense advocaat Bart V.

Arie van D. (71) en zoon Dennis (32) hebben en zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan het verkopen van wapens aan een undercoveragent in de zomer van 2017, bij hen thuis in hun woonplaats Sint Willebrord. Het ging om drie pistolen en zo'n honderd patronen.

Officieel verdenkt de politie ze in deze moordzaak in Enschede van 'betrokkenheid'. Maar dat kan van alles inhouden: van het leveren van een moordwapen tot iets wat indirect met de moorden verband houdt.

Verdwenen tassen

RTV Oost meldt dat de Willebrordse vader en zoon mogelijk kort na de zogenoemde 'Kwartetmoord' contact hadden met de verdachten in die zaak. Dat zijn opmerkelijk genoeg een vader en twee zonen.

Die hadden twee tassen bij zich die waren volgepropt met hennep. Mogelijk zijn die tassen in Sint Willebrord achtergebleven.

Dennis aan de drugs

Vader Arie en zoon Dennis waren tijdens de moorden in november op vrije voeten in afwachting van hun proces dat eind die maand is gehouden.

Arie kreeg 24 maanden cel en zoon Dennis 10 maanden en daarbovenop nog 5 maanden voorwaardelijk.

Daar had de rechtbank een specifieke reden voor. Toen Dennis na zijn arrestatie was vrijgelaten, heeft hij zich volgens de rechtbank niet van zijn beste kant laten zien. Hij gebruikte drugs en daarom vindt de rechter dat hij zich moet laten begeleiden.

Strafblad

Volgens het rechtbankvonnis van afgelopen december hield Dennis zich al langer bezig met vuurwapens. Hij was er nooit voor veroordeeld, tot december vorig jaar dan. Zijn vader is al een keer eerder veroordeeld voor vuurwapenbezit maar dat is lang geleden.

De rechtbank bepaalde een maand geleden ook dat ze allebei hun straf meteen moesten uitzitten. Het lijkt er op dat ze voor de Enschede-moorden in de cel zijn aangehouden.