Beschoten meisje (2) weer thuis nadat ze bij schietpartij Helmond in been werd geraakt Schietpartij Helmond (Foto: Danny van Schijndel)

HELMOND - Het 2-jarig meisje dat maandag gewond raakte bij een schietpartij in Helmond is weer thuis. Dit laat de politie vrijdag weten. De peuter zat maandag achterop de fiets bij haar moeder toen ze door een kogel werd geraakt in haar been. De schietpartij heeft volgens de politie vermoedelijk te maken met een conflict in het Helmondse drugsmilieu, zo gaf ze eerder aan.

Geschreven door Sandra Kagie

Het meisje werd maandag geopereerd en lag sindsdien in het ziekenhuis. Bij de schietpartij raakte nog een toevallig slachtoffer gewond, een meisje van 15. Zij kon maandag na behandeling in het ziekenhuis al naar huis. LEES OOK: Neergeschoten meisje (15) was op terugweg van schoolactiviteit: 'Ze is erg geschrokken' Doelwit van de schietpartij waren inzittenden van een auto. Ze werden op de kruising van de Molenstraat en de Noord Koninginnewal, bij een winkelcentrum, onder vuur genomen. Verdachte vast

Voor de schietpartij zit één verdachte vast. Het gaat om een 21-jarige man uit Helmond. Hij zit vast voor poging moord of doodslag en wapenbezit. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch. Vrij snel na de schietpartij werd een man van 23 uit Helmond opgepakt. Hij bleek echter niets met de zaak te maken te hebben.