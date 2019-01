Arie gooit koeienpoep over zijn hoofd voor gemeentehuis: 'Ik ben het strontzat'

OSS - Arie den Dekker (53) heeft dinsdagochtend koeienpoep over zichzelf gegooid, vlak voor het gemeentehuis in Oss. Hij ketende zich daarbij vast aan een hek. De man uit Oss strijdt zo tegen zijn gebiedsverbod. "Ik ben het strontzat."

Den Dekker droeg een houten bordje om zijn nek, met daarop de tekst: 'Oss! Ik ben het strontzat'. De politie maakte de man schoon met behulp van een tuinslang. "Niet doen! Laat liggen die stront", riep hij terug naar de agenten. Hij is daarna aangehouden. Dit gebeurde rond half twaalf.

Aanslag

Op 13 en op 16 september vorig jaar werd in zijn huis brand gesticht. De kans op een nieuwe aanslag op de man is volgens de burgemeester te groot. Daarom mag hij drie maanden zijn woonplaats niet in. "Met deze actie wilde hij laten zien dat hij het daar niet mee eens is", vertelt een woordvoerder van de gemeente Oss.

Den Dekker legde eerder een verklaring af in de zaak Peter Netten. Dat zou een reden kunnen zijn voor de brandstichtingen.