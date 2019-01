Deel dit artikel:













'Spaanse justitie wil PSV-fans die bedelaars vernederden in Madrid jaar celstraf geven' De fans lieten vrouwen opdrukken voor geld. (Foto: Twitter/Pablo Vander)

MADRID - Drie PSV-fans die in 2016 bedelaars vernederden in Madrid, moeten als het aan de Spaanse justitie ligt een jaar de cel in. Ook is een boete van 600 euro geëist. Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdag.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

De supporters lieten bedelaars kunstjes doen voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid in het voorjaar van 2016. Het opmerkelijke incident zorgde internationaal voor grote verontwaardiging. Beelden gingen de wereld over waarop te zien was dat de fans muntjes gooiden naar de bedelaars. Dat deden ze onder luid gejoel vanaf een terras. Ook liet een PSV-aanhanger een vrouw opdrukken voor geld, terwijl tientallen PSV-supporters toe stonden te kijken.

Ook stak een man een briefje van vijf euro in brand voor de ogen van een bedelaar. De man werd herkend door mensen die bij hem in het dorp wonen. Zij plakten een krantenartikel over de misdragingen op zijn voordeur. PSV liet direct weten het gedrag ten zeerste af te keuren. De club speurde de betrokken supporters op en deelde stadionverboden uit. Het is onduidelijk wanneer de rechter in Spanje uitspraak doet. Overigens hoeft een celstraf van minder dan twee jaar in Spanje vaak niet uitgezeten te worden bij een eerste vergrijp, zo schrijft het AD. LEES OOK: PSV-directeur Gerbrands tegen Spaanse justitie: ‘Zoek het zelf maar uit. Wij werken niet mee’ LEES OOK: Minister: 'PSV moet namen van supporters aan Spaanse justitie geven'