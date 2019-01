Deel dit artikel:













Van brood naar siervissen, bakker Eduard doet het: 'Het enige verschil is de geur' Bakker Eduard Sandig verruilt het bakken van brood voor de verkoop van siervissen.

OOSTERHOUT - Na bijna honderd jaar sluiten zaterdag de deuren van bakkerij Sandig in Oosterhout. Bakker Eduard verruilt het bakken van verse broodjes en gebak voor de verkoop van siervissen en aquaria. "Het is een behoorlijke ommezwaai, maar hij is wel nodig."

Geschreven door Eva de Schipper

Eduard heeft al tijden zijn eigen hobbyruimte vol aquaria, verstopt achterin de bakkerij. Het is een gekke samenkomst van twee totaal verschillende werelden. Rustpunt

Het ene moment sta je nog naast de ovens en een paar meter verder loop je tussen de tropische vissen bij een temperatuur van zesentwintig graden. De 28-jarige bakker voelt zich helemaal thuis tussen zijn vissen. "Dit is echt mijn rustpunt. Ik ga nu gewoon van mijn hobby mijn beroep maken." Het was lang wikken en wegen voor Eduard en zijn vrouw Marlou (31). Het stel heeft twee kinderen, Casper (2) en Eduard (4), waar ze graag meer tijd voor vrij maken. "Papa staat de hele dag te werken. Hij is er 's ochtends niet, 's middags niet, 's avonds niet", aldus Eduard. "Tja en kinderen groeien maar één keer op." Een jaar geleden ging Eduard met Marlou en zijn ouders in gesprek. "Toen kwam mijn vader met het idee: die vissen, kun je daar niet je geld mee gaan verdienen? En zo is het balletje gaan rollen." Moeilijke beslissing

Toch was het geen makkelijke beslissing. "Het was best moeilijk. Je geef toch een traditie op", reageert Marlou. "Eigenlijk wil je het het liefst voortzetten.. Maar je kijkt naar jezelf en naar je toekomst en dan leg je dat op een weegschaal." De klanten keken wel vreemd op toen ze hoorden van de metamorfose, want op de plek waar nu hun brood wordt gebakken, staan het over een tijdje vol met allerlei soorten vissen. "Maar ze begrijpen het wel", aldus Eduard. "Ze weten dat het hard werken is. Al vinden de meesten het wel jammer." Eén groot verschil

Ook voor Marlou was de reactie van de klanten een opluchting. "Het geeft je toch een goed gevoel, dat je een goeie stap maakt. Zeker met alle reacties die Eduard krijgt op zijn vissen. Tja, dan heb je wel het idee dat we een goede stap hebben gezet." Het bakken van brood en gebak verruilen voor vissen. Het blijft een opvallende transformatie. Maar volgens Eduard is er maar één groot verschil. "De geur", lacht hij.