Gemeente Tilburg biedt excuses aan voor chroom-6-affaire: 'Dit had niet zo mogen gebeuren' Persconferentie over Chroom-6 in Tilburg (foto: Youssef Zerrouk)

TILBURG - De gemeente Tilburg heeft excuses aangeboden voor wat er is gebeurd in de chroom-6 affaire. Burgemeester Theo Weterings zegt dat hij wil dat de onderste steen bovenkomt. " Dit had niet zo moeten gebeuren."

Geschreven door Youssef Zerrouk

Hij zegt blij te zijn met het onderzoek dat de commissie heeft uitgevoerd en wil uiterlijk woensdag met een reactie daarop komen. Die reactie bestaat onder meer uit een schadevergoedingsregeling. Dat zei hij in de persconferentie die donderdag plaatsvond. In die conferentie werd het onderzoek gepresenteerd.

LEES OOK: Harde kritiek op Tilburg en NedTrain in rapport chroom-6, 'slachtoffers moeten smartengeld krijgen' Ook NS NedTrain heeft excuses aangeboden zegt blij te zijn met het onderzoek. " We gaan met de gemeente in overleg en komen ook woensdag met een reactie op het onderzoek.

De derde partij die aan het woord kwam, was het Spoorwegmuseum. Een woordvoerster betuigde haar medeleven aan de mensen die ziek zijn geworden. " We denken aan hen die ziek werden en hun omgeving." LEES OOK: De zeven belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het rapport over chroom-6 Slachtoffer opgelucht

Chroom-6-slachtoffer Natascha van de Put is ontzettend opgelucht. "Vooral dat we erkend worden in de kritiek op het harde regime dat toen gelde." Medewerkers konden destijds geen kritiek geven op de werkzaamheden omdat ze dan gekort zouden worden op hun uitkering. Haar advocaat Rob Mielo vindt de onverholen kritiek van de onderzoekscommissie hartverwarmend. "De verregaande conclusies die de commissie trok, bevestigen mijn indrukken na gesprekken met slachtoffers." Hij denkt dat mensen van de gemeente en NedTrain die verantwoordelijk waren voor de gang van zaken bij tROM misschien wel persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.