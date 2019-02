HUTS, HUTS-knaller in Boxtelse kledingzaak afsluiting van een weergaloze week.

Het wachten is op HUTS, HUTS Esko in Boxtel. (Foto: Eva de Schipper)

BOXTEL - Ze moesten er een uur op wachten, maar drie oudere vrouwen 'in te korte rokjes met een extra vet aangezet Brabants accent' beleefden zaterdagmiddag hun 'HUTS' hoogtepunt in Boxtel. Binnen in kledingzaak Natasja Fashion was het afgeladen vol met zo'n honderd 'HUTS' enthousiastelingen, buiten stonden er zeker ook nog vijftig. En dat allemaal na aanleiding van een grapje van drie rijpere Boxtelse dames met de hit 'HUTS'.

Natasja Willems, één van de drie, had een week geleden nooit kunnen verzinnen dat een ludiek filmpje met haar twee collega's haar zo'n onvergetelijke week zou bezorgen. Zaterdag kwam artiest Esko van het immens populaire nummer 'HUTS' naar haar kledingwinkel in Boxtel om zo 'HUTS' hype nog een extra impuls te geven en iedereen was welkom. Hij kwam wel een uur later dan afgesproken, maar toen hij eenmaal binnen was verdween de kritiek op dit diva-gedrag.









Wie naar het nummer 'HUTS' luistert, hoort de rest van de dag nog zichzelf HUTS, HUTS in zijn achterhoofd meezingen. De meesten hebben geen idee wat ze dan zeggen, maar het is zo'n lekkere deun. Dat vonden de eigenaresse en twee andere kledingverkopers van Natasja Fashion in Boxtel ook.

Ze bedachten dat wel een grappig filmpje konden maken als een dames die duidelijk over de datum zijn voor ultra korte rokjes en straattaal. 'HUTS' stond er op hun t-shirts en hoodie's en 'Hey niffo's uit Boxtel en omstreken, HUTS< HUTS', klinkt er uit hun kelen. Deze video op Facebook ging 'viral' en werd in drie dagen tijd meer dan een miljoen keer bekeken.

Dit succes overviel de dames. Het was ook niet allemaal positief wat de kledingverkoopsters over zich heen kregen. Niet iedereen zag de vette knipoog van de drie uit Boxtel. Eigenaresse Natasja liet zich niet uit het veld slaan en nodigde 'Blockparty & Esko uit om de Boxtelse kledingwinkel te bezoeken. Ondertussen deed de winkel goede zaken door in de zaak klanten zelf hun kleding te laten bedrukken met 'Huts' .









Ondertussen steeg de spanning in Boxtel want werd de uitnodiging geaccepteerd door de artiesten achter 'HUTS' . Afgelopen vrijdag liet Esko weten naar de dames af te reizen zaterdagmiddag. En zo werd het overweldigende virtuele succes, een kassasucces met een fysiek tastbaar hoogtepunt voor de kledingdames en iedereen die even 'HUTS' in het echt wilde ervaren.