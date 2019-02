Deze lichtgevende palen moeten zorgen voor minder verkeersdoden

OUDENBOSCH - Je fietslampje aandoen, veel kinderen en volwassenen willen dat nog wel eens vergeten. In de gemeente Halderberge staan sinds dinsdagochtend vijf lichtgevende palen die fietsers daaraan moeten herinneren. Het doel is om ongelukken te voorkomen.

De 'Solar Safety’s' staan langs drukke schoolroutes. Als je voorbij fietst, knippert de tekst: 'Ik val op'. Het aantal verkeersdoden in onze provincie steeg vorig jaar weer na een jarenlange daling. Dit is een van de vele plannen, die daar verandering in moet brengen.

'17 procent minder kans op ongeluk'

"Kinderen weten vaak niet hoeveel risico ze lopen in het verkeer. Fietsen met goede verlichting verkleint de kans op een ongeluk met 17 procent", vertelt wethouder Jan Mollen. "Ik heb er heel hoge verwachtingen van."



Aangereden

De 10-jarige Raimy Morara heeft minder hoge verwachtingen. "Ik denk niet dat het gaat werken. Sommige mensen zullen die paal niet eens zien." Jenthe Hoppenbrouwers (11) is een stuk positiever. "Hij knippert heel erg en valt op. Het is goed voor de kinderen." Hij vindt het belangrijk om zijn lampje aan te doen. "Anders word je aangereden door een auto en dan komt het waarschijnlijk niet goed met je."

De palen werken op zonne-energie. Ze staan in Bosschenhoofd, Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Stampersgat. Vorige week zijn ook al Solar Safety’s geplaatst in Cuijk en Mill. In heel Brabant staan er nu zeven.