De Rith, Labbegat, De Walsert: Brabant biedt zoveel meer dan de vier grote steden

EINDHOVEN - Onder welke gemeente valt De Rith? Waarom hield de politie enige tijd een oogje in het zeil bij Labbegat en voor wie is Batadorp ooit gebouwd? Vragen die niet zouden misstaan in de BrabantQuiz van Omroep Brabant.

Meer over deze en honderden andere woonplaatsen in onze provincie, inclusief cultuurhistorische, toeristische en maatschappelijke informatie kun je vinden op plaatsengids.nl. Frank van den Hoven uit Leerdam heeft op deze site alle driehonderd steden en negenhonderd (!) buurtschappen die Brabant volgens hem kent, samengebracht. Hij begon er jaren geleden mee en durft nu te zeggen dat de website ‘min of meer af’ is. Min of meer, want door herindelingen zal een aantal gemeentenamen de komende tijd verdwijnen.



Op zoek naar standaardwerk

Ruim 25 jaar geleden begon de ict’er met zijn monnikenwerk toen hij er achter kwam dat er geen landelijk naslagwerk was met hierin zoveel mogelijk wetenswaardigheden van alle plaatsen in ons land. Behoudens het 14-delige standaardwerk ‘Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden’ uit …1851. Zijn site biedt meer: het is een gemeentegids, reisgids en encyclopedie in één.



En voor de inwoners van bijvoorbeeld Notendaal is het prettig om te weten dat ze er nu ook bijhoren. Hun buurtschap, gelegen in de gemeente Steenbergen, vlakbij Nieuw-Vossemeer, is volgens Van den Hoven een voorbeeld van hoe buren met elkaar omgaan. “Die saamhorigheid en dat dorpsgevoel vind je wel vaker in buurtschappen en dat is ook de boodschap die ik wil uitdragen. Ik wil duidelijk maken dat er meer is dan steden die als grote attracties worden gezien. Het kleinschalig toerisme heeft eveneens zijn charme.” Of inwoners van Notendaal, Geersbroek, Beugt, Abcoven of hoe al die buurtschappen ook mogen heten, op pottenkijkers zitten te wachten?



Effen: nog steeds geen postcode

Hoe dan ook, elke woonplaats in Brabant heeft een verhaal, zo maakt plaatsengids.nl duidelijk. Zo is Effen één van de ongeveer veertig dorpen in Brabant die geen eigen postcode hebben. Ondanks zijn eeuwenoude geschiedenis. Het bisdom Breda had ooit grootse plannen met het dorp, zette er een grote kerk neer, maar het inwonertal is bij driehonderd blijven steken.



Rijkevoort-De Walsert telt veel minder zielen, maar die vormen wel een sterke gemeenschap. Het is een soort van enclave tussen de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. En zo heeft Van den Hoven her en der verspreid over de provincie alle steden, dorpen en buurtschappen in kaart gebracht. Hiertoe behoren ook plaatsen die de afgelopen decennia uit atlassen zijn verdwenen dan wel er nooit in terecht zijn gekomen. Denk aan Beekveld, Drenkhoos, Kromme Hoek, Steurgat, etc. Van den Hoven meent de wijsheid overigens niet in pacht te hebben: hij staat open voor op- en aanmerkingen.



