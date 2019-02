Chroom-6-slachtoffers niet tevreden over vergoeding: 'Een schamel bedrag'

800 werklozen moesten van 2004 tot en met 2011 oude treinen afschuren in ruil voor hun uitkering. In de verf van de treinstellen zat chroom-6. NS en de gemeente Tilburg trekken tien miljoen euro uit voor de regeling en betalen beide de helft. Mensen die ziek zijn geworden door het kankerverwekkende chroom-6 krijgen bovenop het basisbedrag nog 5000 tot 40.000 euro.

LEES OOK: Zeker 7000 euro schadevergoeding slachtoffers chroom-6, zieken krijgen meer

'Ik zat aan 20.000 te denken'

Selime Yörük is een van de slachtoffers. Zij vindt het een schamel bedrag. “In Amerika krijgen ze het hele bedrag van 10 miljoen. Ik had meer aan 20.000 gedacht, het bedrag dat asbestslachtoffers krijgen.” “Het is nooit genoeg. Je kunt het niet afkopen”, laat Patricia van der Heuvel weten. “We moeten eerst ook nog aantonen dat we wel ziek zijn geweest. Ik ben bang dat dat lastig wordt.”

Natacha van de Put zegt dat slachtoffers donderdag samen komen om de regeling te bespreken. Zij denkt dat er met minder dan 10.000 euro geen genoegen wordt genomen. "Voor ons houdt het nooit meer op, hè. Nu begint voor ons de ellende. Het is bevestigd, het is waar", zegt ze.

“Voor veel mensen zal 7000 euro te weinig zijn, zeker als je er lang hebt gewerkt. Voor mensen die er kort hebben gewerkt is het veel. Ik ben blij dat er een deskundig panel komt, dat slachtoffers kan helpen bij het bewijzen van hun gezondheidsklachten. Over de schadevergoeding die je krijgt bij ziekte kan ik nog niets zeggen”, zegt Remco Op ‘t Hoofd.

'Beschamend'

Een van de mensen die een hele tijd in de werkplaats van NedTrain heeft gewerkt is Fons Tannenbaum. Hij vindt het bedrag een lachertje en beschamend. “Het is 10 à 15 jaar je eigen risico van de ziektekosten en als je eerder dood gaat betaal je er de DELA van. Ik vind het diep triest.”

Advocaat Rob Bedaux staat 45 slachtoffers bij. Hij is niet ontevreden over het bedrag. “Die 7000 euro komt in de buurt. Daar dacht ik ook ongeveer aan. Maar de bedragen voor mensen die ziek zijn geworden, zijn mager”, zegt hij. “Ze gaan ervan uit dat alleen mensen die in de hal gewerkt hebben ziek zouden kunnen worden, maar ook kantinemedewerkers hadden stof op hun boterham met kaas. Ik ga met mijn cliënten overleggen of we nog naar de rechter gaan stappen daarvoor.”

LEES OOK: Harde kritiek op Tilburg en NedTrain in rapport chroom-6, 'slachtoffers moeten smartengeld krijgen'

De onafhankelijke commissie die oordeelde dat NedTrain en de gemeente flinke steken hebben laten vallen, vindt de regeling ‘ruimhartig en snel’. ‘De commissie verwelkomt het voorstel, omdat het hopelijk betrokkenen helpt een zwarte bladzijde in hun leven om te slaan’, laat ze weten in een verklaring. Ook is de commissie blij dat er een steunpunt voor de slachtoffers komt.