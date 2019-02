Seksafspraak oud-burgemeester Loon op Zand: celstraffen tot 2 jaar voor afpersers

BREDA - Twee mannen die oud-burgemeester Wim Luijendijk van Loon Zand bedreigden en afpersten, moeten twee jaar en een jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag beslist. De mannen (44 en 25) uit Capelle aan den IJssel chanteerden Luijendijk nadat hij een seksueel getinte afspraak had gemaakt met de 25-jarige man.

Ook mag het tweetal respectievelijk drie en twee jaar lang geen contact met Luijendijk opnemen of bij hem in de buurt komen.



De 44-jarige man kreeg 24 maanden celstraf opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor zijn rol bij de afpersing. De 25-jarige masseur kreeg een celstraf van een jaar. Vier maanden hiervan zijn voorwaardelijk.



Afgeperste geld terugbetalen

Daarnaast moeten de mannen het afgeperste geld, ruim 13.000 euro, terugbetalen aan Luijendijk. De afperser moet van de rechter bovendien 1000 euro smartengeld betalen voor het gebruik van geweld. Daarnaast moet de man zich psychisch laten behandelen, al hebben zijn problemen geen rol gespeeld bij deze zaak.

Tegen de mannen was tweeënhalf en anderhalf jaar celstraf geëist. Volgens de persrechter is de mannen zwaar aangerekend dat ze de oud-burgemeester 'met een leugen hadden afgeperst'.

Seksueel getinte afspraak

Het afpersen begon in 2016. Luijendijk, toen nog burgemeester van Loon op Zand, had een seksueel getinte massage geboekt bij een van de verdachten. Achteraf werd gezegd dat hij 15.000 euro moest betalen. De 44-jarige Danijel B. zou anders het verhaal naar buiten brengen, dat het om een seksafspraak met een minderjarige ging.

Luijendijk is, na enkele schriftelijke bedreigingen, uiteindelijk gaan betalen. Uit angst dat het verhaal in de pers zou verschijnen, heeft hij in een jaar tijd ongeveer 13.000 euro betaald.

Aan de deur

B. verscheen op 8 februari 2018 aan de deur van Luijendijks woning in Kaatsheuvel. Hij eiste opnieuw geld. Daarbij zou hij Luijendijk bij de keel hebben gegrepen. De oud-burgemeester heeft toen een bedrag van 140 euro betaald en zijn betaalpas aan B. gegeven. Samen gingen ze vervolgens op weg naar een pinautomaat. Onderweg heeft de oud-burgemeester op het toilet van een café de politie gebeld.

Luijendijk heeft daarna met B. in het café gewacht totdat de politie kwam. De verdachte zegt dat hij bewust in het café was gebleven om zich over te geven aan de politie. Het afgeperste geld ging op aan gokken. B is verslaafd aan gokken.

Luijendijk was burgemeester van Loon op Zand van 2008 tot november 2017. Daarvoor was hij provinciebestuurder en wethouder in Tilburg.