Bosschenaren uit trein geplukt na wilde achtervolging en crash met auto

TWELLO - De politie heeft vrijdagmorgen vroeg vijf mannen uit Den Bosch op een station in Twello aangehouden. Zij waren weggerend nadat ze in het Gelderse dorp met hun auto waren gecrasht. De wagen had zich vastgereden tijdens een achtervolging door de politie. Het vijftal werd in een trein gearresteerd. Het gaat om Bosschenaren van achttien tot 21 jaar.

De auto kwam in beeld na een verdachte situatie, zo meldt de politie. Mogelijk doelt ze op een inbraak. Nadat agenten de bestuurder van de Volkswagen een stopteken hadden gegeven, reed de auto hard weg. Tijdens de vlucht werden verschillende goederen uit de wagen gegooid. Mogelijk gaat het om gestolen spullen.



Treinverkeer stilgelegd

Na een wilde achtervolging reed de auto op de Blikkenweg in Twello tegen een aantal bomen en raakte het voertuig van de weg. De vijf inzittenden renden weg. De politie zette direct een helikopter en een hondengeleider in. Korte tijd later werd het vijftal vanuit de lucht gezien in de buurt van het station in het Gelderse dorp. Het treinverkeer werd volgens Omroep Gelderland direct stilgelegd en de verdachten werden uit een trein gehaald. Dat was rond halfvijf.



De politie komt graag in contact met een onbekende vrouw die op het perron stond toen de verdachten de trein instapten. Zij speelde volgens de politie een cruciale rol in de aanhouding.