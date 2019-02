Huis ouders Yuri van Gelder drie maanden op slot na vondst wiet

WAALWIJK - Het ouderlijk huis van turner Yuri van Gelder wordt door de burgemeester van Waalwijk gesloten. Dit gebeurt naar aanleiding van de vondst van meerdere kilo's hennep in het huis begin vorige maand. Drie maanden lang mag er niemand het pand in.

De burgemeester mag dit besluit nemen, op basis van de Opiumwet. Er werd 2,4 kilo henneptoppen gevonden in het huis aan de Ds Louwe Kooymanslaan. De toppen lagen te drogen op rekken. Ook was er een hennepkwekerij die niet meer in werking was. De drugs werd in beslag genomen. Het had een straatwaarde van duizenden euro's.

LEES OOK: Yuri van Gelder weet niets van wietvondst bij ouders: 'Ik kom ook verhaal halen'

De politie kwam de hennep op het spoor door 'afwijkend stroomverbruik in de straat'. Bij de overburen werden spullen gevonden waarmee je een hennepwekerij zou kunnen bouwen. Dit pand wordt ook drie maanden gesloten. Wanneer de panden precies gesloten worden, is nog niet duidelijk. De bewoners kunnen het besluit eerst nog aanvechten.

LEES OOK: Overbuurman familie Van Gelder: 'Ik heb niks met wietkwekerij te maken'