Ondanks alle regen nog steeds te laag grondwaterpeil in veel Brabantse gemeenten

"In de beekdalen en de polder gaat het allemaal prima en is grondwaterpeil op een normaal niveau", zegt Jos Kruit van het Waterschap Aa en Maas. "Er komt zelfs een klein 'watergolfje' aan op Maas. Die piek op de Maas zal over een dag of twee Den Bosch passeren." Tot zover het normale beeld.

Op de hogere gronden is het sinds de droge zomer nog steeds een ander verhaal. "Je moet dan denken aan gebieden rond Someren, Boekel, Volkel en Sint Anthonis en tussen Breda en Tilburg. Daar is het waterniveau nog steeds rood gekleurd.





Steeds meer groene stipjes, maar rood is nog steeds niet verdwenen op de laatste grondwaterkaart van Brabant. (Foto; Waterschap Brabantse Delta)





Als dat niet verbetert, is de kans groot dat vanaf 1 april er geen grondwater mag worden gebruikt. Dat is een tegenvaller voor de agrariërs daar die hun land willen beregenen."

Referentie voor het grondwaterpeil is 1976, toen het peil ook uitzonderlijk laag stond. "Zo laag als toen is het nu niet, aan de andere kant is dat appels met peren vergelijken. De bebouwing was toen minder, de meetinstrumenten waren anders en het verbruik was anders."