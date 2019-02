Provincie en orkest leggen heftige ruzie bij; Philharmonie geeft weer schoolvoorstellingen

Het conflict ging over een korting van een half miljoen. In 2018 en 2019 kreeg de Philharmonie van Brabant geen 2 miljoen per jaar maar anderhalf miljoen. Daar kwam bij dat de provincie voor 2020 nog geen beslissing genomen heeft over de Brabantse subsidie van de Philharmonie. Volgens de provincie is dat een taak voor het nieuwe college van gedeputeerde staten dat na de verkiezingen van maart zal aantreden. Veel grote culturele instellingen krijgen hun subsidie voor perioden van vier jaar; voor de Philharmonie is daarop een uitzondering gemaakt.

Geen geld

Het orkest kondigde onlangs aan dat er in de laatste maanden van 2019 geen geld meer was voor educatieve projecten in Brabant. Dat leidde tot boosheid bij de provincie en bij de culturele organisaties die met het orkest samenwerken. De Philharmonie heeft een goede staat van dienst op het gebied van cultuureducatie.

De provincie en het orkest hebben na een aantal boze brieven met elkaar gepraat. In dat gesprek hebben beide partijen blijkbaar weer het vertrouwen in elkaar teruggevonden. Gevolg daarvan is dat de Philharmonie na september toch weer educatieve projecten gaat doen én die ook alvast gaat plannen voor volgend jaar.

De voorstelling Radio Walvis van Schippers&Van Gucht en de Philharmonie (foto: Wannes Cré)

Geen financiële toezegging

Opvallend is dat de provincie geen enkele financiële toezegging heeft gedaan. Het orkest schrijft in de plannen voor 2020 uit te gaan van een Brabantse subsidie van anderhalf miljoen euro maar de provincie houdt vast aan het uitgangspunt dat het nieuwe provinciebestuur die beslissing moet nemen. Omdat nu onduidelijk is hoe de verkiezingen aflopen en welke partijen straks de dienst uitmaken in Den Bosch neemt het orkest dus een risico. Het gesprek met de provincie heeft blijkbaar genoeg vertrouwen opgeleverd om dat risico aan te durven.