Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twee mannen opgepakt voor dumpen en in brand steken drugsbus in woonwijk Eindhoven De uitgebrande vrachtwagen met drugsafval in de Offenbachlaan (Foto: Rico Vogels/SQ Vision). Het uitgebrande vrachtwagentje met drugsafval (foto: Politie)

EINDHOVEN - De politie heeft woensdag twee mannen (20) uit Eindhoven opgepakt in het onderzoek naar de dumping en het in brand steken van synthetisch drugsafval op de Offenbachlaan in Eindhoven, in oktober vorig jaar. Zij werden 's ochtends vroeg in hun woningen in de Eindhovense wijk Gestel gearresteerd.

Geschreven door Karin Kamp

Op 7 oktober werd in de Eindhovense woonwijk een Mercedes Sprinter vol met chemicaliën in brand gezet. De bus stond dicht bij een flat en daarom werden de bewoners uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand kwamen giftige gassen vrij, wat een gevaar voor de gezondheid van omwonenden opleverde.



LEES OOK: 'Brandende vrachtwagen 'tjokvol drugsafval' ontdekt in Eindhoven, twaalf appartementen ontruimd'



Chemisch drugsafval gelekt

De avond ervoor werd op de Offenbachlaan ook al een soortgelijk voertuig gevonden, eveneens volgeladen met chemisch drugsafval. Hierbij lekte het zwaar giftige goedje op straat. Om de bodem schoon te krijgen, is een flink stuk grond afgegraven. De kosten van de hele schoonmaak lopen in de tienduizenden euro's. In januari besteedden de programma’s Opsporing Verzocht en Bureau Brabant uitgebreid aandacht aan deze zaak. Op de beelden was te zien hoe meerdere mannen de witte vrachtwagentjes begin oktober, enkele dagen voor de dumping, vol laadden in een loods op een bedrijventerrein in Urk, Flevoland. Na de uitzendingen kwamen tientallen tips binnen.



LEES OOK: 'Wie herkent drugsdumpers Eindhoven? Mannen zetten vrachtwagen vol afval in brand'



Door de tips en verder onderzoek kwam de politie op het spoor van de twee Eindhovenaren. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dumpingen van het chemisch afval, heling van de gestolen bestelbussen en het vervuilen van grond door het gedumpte afval. De twee zitten vast voor verder onderzoek.