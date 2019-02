Waarnemend burgemeester moet de boel in Haaren in goede banen gaan leiden

HAAREN - In verband met de bestuurscrisis in Haaren heeft commissaris van de Koning Wim van de Donk vrijdagmiddag gesprekken gehad met de (zieke) burgemeester, de wethouders en de fractievoorzitters van de gemeente Haaren. Het resultaat: er wordt een waarnemend burgemeester aangesteld.

Met een burgemeester die zich ziek meldde nadat de wethouders het vertrouwen in haar hadden opgezegd en wethouders die zelf een motie van afkeuring aan hun broek hadden hangen, was de bestuurscrisis in Haaren deze week compleet.

Waarnemend burgemeester

Commissaris van de Koning Wim van de Donk was vrijdagmiddag in Haaren om poolshoogte te nemen en om met de verschillende hoofdrolspelers te praten over de ontstane situatie. De conclusie: in Haaren moet een waarnemend burgemeester worden aangesteld.

De opdracht van deze waarnemend burgemeester: verder werken aan een constructief en goed bestuur van de gemeente en het afhandelen van het herindelingsproces waar Haaren al geruime tijd mee bezig is. Wie het gaat worden en wanneer de waarnemend burgemeester begint, is nog niet bekendgemaakt.

