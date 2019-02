Auto rijdt water in op de A59 bij knooppunt Empel, bestuurder lichtgewond

EMPEL - De auto vloog zondagmiddag op de verbindingsweg tussen de A59 en A2 uit de bocht, reed van het talud en belandde in het water. Er waren geen andere auto's betrokken bij het ongeluk. De bestuurder raakte lichtgewond.

De A2 was kort afgesloten in de richting van Utrecht. Het verkeer werd omgeleid via afrit Rosmalen. Hierdoor ontstond er een korte file voor knooppunt Empel. De weg is inmiddels weer vrijgegeven en de file opgelost.

De vrouw kon zelf uit de auto komen en raakte lichtgewond. Zij werd ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel.

LEES OOK: A2 bij Empel is een van de gevaarlijkste stukken snelweg van Nederland

Vaker ongelukken

Het is niet de eerste keer deze week dat er een ongeluk gebeurd op de A59. Zo overleed er donderdagavond een 25-jarige man die met de auto op die weg botste met een vrachtwagen. Een paar dagen later, zaterdagnacht, overleden drie mensen nadat een auto tegen de pijler van de matrixborden aanreed bij Maliskamp.

LEES OOK: Vijf doden en zeker acht gewonden binnen een jaar: er rust een vloek op de A59 bij Rosmalen