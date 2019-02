Toon van D. (45) maakte drugs in Overijssel en moet daarom drie jaar de cel in

De 45-jarige Toon van D. moet drie jaar de gevangenis in voor het maken van speed. De Tilburger deed dat in een lab in Schuinesloot. Maar er is onvoldoende bewijs dat hij drugs maakte in Zeeland.

Volgens de rechtbank was de Tilburger vorig jaar zomer aan het werk in een groot drugslab in Overijssel. Dat zat in een manege. Tegen Toon was ook drie jaar geëist. De eigenaar hoeft niet de cel in voor dit lab, vindt de rechtbank in Zwolle. De man dacht dat de Tilburger in de schuur meubels opknapte en daarbij chemische stoffen gebruikte.

Zelf zei Toon dat hij daar alleen maar aan het schoonmaken was. Maar in een auto in de schuur vond de politie Toons portemonnee. Er lag ook een handgeschreven briefje in de wagen. Daarop stond een recept: “7 tonnen = 98,5 liter +/- 14,2 liter per ton 74 liter = 65 A Totaal 80 A” en “59 B in ketel (...) "

Volgens deskundigen staat hier hoe je amfetamine ('A') maakt. In de schuur stond ook zoiets op de muur geschreven: “25 poeder 40 ZZ 40 water 90 graden 3 uur koken omzetten na 90 graden 2 uur roeren (..) "

Was Toon ook in Zeeland?

De politie zag overeenkomsten met teksten in het lab aan de Graspeel in Zeeland, dat in november 2017 is gevonden. Het OM brengt Toon daar ook mee in verband. Zijn dna zat daar op een melkpak op tafel. Maar dat is dan ook het enige spoor van Toon. Volgens de rechters is dat onvoldoende bewijs dat hij daar drugs maakte. Daarom is hij daarvan vrijgesproken.

Uit het vonnis blijkt dat de Tilburger al een keer eerder is veroordeeld voor handel in verdovende middelen en chemische stoffen. Hij kreeg in oktober 2013 in België één jaar onvoorwaardelijke celstraf.

Tilburgse oud-gemeenteambtenaar is hoofdverdachte

Toon was niet de enige man in het Overijsselse lab en het lijkt er op dat hij een ondergeschikte rol had.

Volgens het OM is de Tilburgse ex-gemeenteambtenaar Toine de hoofdverdachte. Hij zou ook het huurcontract hebben geregeld. Zijn zaak komt later voor de rechter.

