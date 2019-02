Zelfs billboards ingezet om Troeteleik bij Ulvenhout te redden

Een nieuw wapen wordt ingezet in de strijd tegen de kap van de Troeteleik bij Ulvenhout. Een enorm LED-scherm vertelt automobilisten dat de eik goud waard is. Het bord staat langs de A27 bij Hank. Nog drie reclameborden bij Gorinchem, Amsterdam en Breda gaan de tekst weergeven.

De iconische eik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout staat op de nominatie om gekapt te worden, vanwege de verbreding van de snelweg. De 180 jaar oude boom maakt kans op de titel 'Mooiste boom van Europa'. De hoop is dat de boom niet gekapt wordt, als de eik de verkiezing wint.

Eerder won de boom al de landelijke titel. Minister Cora van Nieuwenhuizen zei bij het in ontvangst nemen van de prijs. "We doen er alles aan om te kijken of we de boom kunnen laten leven." Er wordt opnieuw bekeken of er een andere manier is om de boom te verplaatsen.



LEES OOK: De troeteleik heeft stemmen nodig voor Europese titel, concurrenten lopen uit



Er kan nog tot 28 februari gestemd worden op de site de Europese verkiezing.