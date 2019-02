'Bekladding was net zo'n harde klap', boerenfamilie blikt terug op heftige weken na grote stalbrand

Ze zijn inmiddels 2,5 week verder en het wordt wat rustiger voor familie De Jong uit Biezenmortel. Boer Gerard en boerin Marian eten hun lunch in de keuken, tussen de massale steunbetuigingen, bossen bloemen en een muur vol kaartjes. Een ruimte vol troost, maar ook de plek vanwaar Gerard zijn bedrijf letterlijk in vlammen op zag gaan.

“Ik keek uit het keukenraam en onder het dak kwam al dikke rook uit.” Gerard is die bewuste middag op 1 februari net terug uit de stal en wil in de keuken een kopje koffie drinken als de telefoon gaat. Het is de buurman. “Bel 112, er komt rook uit je stal!” Gerard ziet het ook. Eenmaal bij de stal aangekomen slaan de vlammen al door de werktuigenberging naar buiten, er is geen redden meer aan.

LEES OOK: Vijfhonderd varkens overleven grote stalbrand, drie stallen met 2500 varkens volledig verwoest

Machteloos en verslagen. Gerard kan weinig doen. In no-time staat de hele varkensstal in brand. “Nog heel even heb ik getwijfeld om naar binnen te gaan, maar dat heb ik gelukkig niet gedaan.” Giftige gassen hadden dan ook een mensenleven geëist, daar is het stel van overtuigd. “Dat is ons gelukkig bespaard gebleven.”

Lees verder onder de afbeelding.

Zwartgeblakerde muren en verwrongen staal. (Beeld: Omroep Brabant)

Brandweerperikelen

Elke seconde telt, maar de hulp van de brandweer komt moeizaam op gang. “Op het moment dat er bluswater was, sprong de hoofdleiding”, vertelt Gerard.

De schoen wringt volgens het stel vooral bij de veiligheidsregio’s, de boerderij ligt op het grensgebied van twee regio’s en daardoor kwam de hulp van ‘onnodig ver’. “Drie kilometer verderop is een brandweerpost, terwijl er een slangenwagen uit Landerd moest komen.”

Overigens doet dat niets af aan het werk van de brandweermannen, Gerard en Marian zijn ze erg dankbaar. “We zijn nog naar de posten gegaan om ze te bedanken”

De varkens

Als het vuur uit is, wordt de schade pas echt zichtbaar. Verwrongen staal, zwartgeblakerde muren en heel veel dode dieren. 1000 dieren overleven de brand, ruim 2500 andere varkens doen dat niet. Het doet nog steeds pijn, vertelt Gerard. “Je houdt van die dieren, van de zorg en de kraamzorg, je wil ze allemaal groot brengen.”

“Het vuur heeft vooral in het dak gewoed, de varkens lagen erbij alsof ze sliepen. Waarschijnlijk zijn ze gestikt, niets wijst erop dat ze in paniek waren.”

Bekijk de video en lees daarna verder.



‘Burn in the hell farmer’

Na de brand is de ellende voor de boerenfamilie niet voorbij. Stalbranden zorgen al tijden voor heftige discussies, na de brand richt de woede van dierenactivisten zich rechtstreeks op de boer. “Het was halfzeven maandagochtend, denk ik”, vertelt Gerard. Achteraf heeft hij ze bezig gehoord. De woning werd beklad en een hek met het spandoek ‘burn in the hell farmer’ werd tegen de boerderij aan gezet.

“Dat was net zo’n harde klap als de brand. We wonen op zo’n mooie plek in Brabant en dit doet wat met je gevoel van veiligheid. De brand overkomt je, dit wordt je aangedaan”

Het onbegrip en frustratie is nog steeds merkbaar, juist omdat Gerard een discussie nooit uit de weg is gegaan. “Kom dan achterom en ga met me in gesprek, dan heb ik er een gezicht bij.”

Lees verder onder de afbeelding.

Drie van de vier stallen zijn door de brand verwoest. (Beeld: Omroep Brabant)

Steun

Dan ontstaat er ook iets moois. Na de brand, maar ook na de bekladdingen kreeg de familie maar liefst 190 kaartjes, 40 bossen bloemen en buurtbewoners organiseerden een burgerwacht. “Dat doet gelukkig veel goed.” Ook de steun uit de politiek kan Gerard erg waarderen. “Minister Grapperhaus is na de bekladding hier geweest, minister Schouten belde om sterkte te wensen en Kamerleden stuurden bloemen.”

Hoe het zo fout kon gaan is niet duidelijk. De brand begon in de werktuigenberging. “Waarschijnlijk is het daar, in het hart van de voederinstallatie begonnen.” De vlammen waren te heftig om de exacte oorzaak te herhalen. Vast staat dat door de luchtkanalen, het systeem dat de lucht uit de stal zuigt, de brand is geëscaleerd.

LEES OOK: De grote stalbrand in Biezenmortel in tien foto's en video's

De gevolgen zijn desastreus, maar toch lijkt het vuur de familie niet tot stoppen te dwingen. “Tijdens die bewuste nacht hebben we al tegen elkaar gezegd dat we zo niet willen stoppen als varkenshouders.”

Zo'n 2,5 week na de brand durft het stel langzaam weer vooruit te kijken. “Over anderhalf jaar houden we hier open dag in een nieuwe stal, dat zijn we wel verplicht aan iedereen die geholpen heeft.”