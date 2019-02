Ilona's lichaam wordt langzaam gesloopt door MS, dat drijft haar tot het uiterste

Ilona, een moeder van twee jonge kinderen heeft al bijna tien jaar MS. Alle medicijnen die beschikbaar zijn heeft ze al geprobeerd, maar het lijkt niet aan te slaan. Binnen loopt ze met een rollator. Buiten zit ze in een rolstoel. Haar evenwicht, zicht, gevoel in handen en voeten, de fijne motoriek, het is allemaal aangetast. "En dan die stomme vermoeidheid", zucht ze.

"Het is dat ik zoveel hulp heb van mijn man, ouders en vrienden, zonder hen kan ik niks. Je leert met verlies te leven maar op een gegeven moment heb je amper nog iets te verliezen omdat er nog maar zo weinig is om kwijt te raken. Dat brengt mij nu naar het enige redmiddel tegen mijn ziekte, een stamceltherapie. Dat kost zeker 70.000 euro. Ik hoop dat bij elkaar te krijgen met een crowdfunding, want de verzekering betaalt niet mee."





Het is geen ongevaarlijke behandeling. Het hele afweersysteem van Ilona wordt erdoor afgebroken om vervolgens weer met eigen cellen opgebouwd te worden. "Je moet een hele tijd afgesloten van de buitenwereld doorbrengen omdat de kleinste bacterie al fataal kan zijn." Toch heeft Ilona er bijna zin in. "Ik zou in de zomer al terechtkunnen in Rusland of in Mexico." Voor behandelplekken dichter bij huis komt ze vanwege bepaalde voorwaarden niet in aanmerking.

De geldinzameling is door vrienden van Ilona gestart. Die kunnen haar aftakeling niet langer aanzien. Ze hebben een stichting in het leven geroepen zodat het geld rechtstreeks bij Ilona terechtkomt en niet naar een doneerwebsite's of de belasting gaat.

Inmiddels is er ruim 6000 euro gestort. Er is dus nog een lange weg te gaan. Dat die weg niet onmogelijk is liet Boaz uit Den Bosch eerder zien. Hij had voor een soortgelijke behandeling een ton nodig. Dat lukte en het resultaat was geweldig.

Boaz kan weer redelijk normaal functioneren en maakt zich inmiddels hard voor het vergoeden van stamceltherapie in Nederland. Doordat deze therapie in Nederland niet wordt uitgevoerd of vergoed, worden ms-patiënten op kosten gejaagd.

Slopend

Ilona is vastberaden. "Ik wil er weer kunnen zijn voor mijn kinderen, mijn man en voor mezelf. Ik ben te leuk om weg te kwijnen door een ziekte die steeds een stukje van je afsnoept."