Van de Kerkhofs balen van PSV, 'Gakpo en Ihatarren moeten op middenveld'

De eerste keer dat PSV dit jaar twee punten liet liggen, gebeurde dat in het eigen Philips Stadion. Het was in de topper tegen Feyenoord, dat PSV in Rotterdam ook al van de overwinning afhield. Toen trok de Rotterdamse formatie aan het langste eind (het werd 2-1), zondag werd het 1-1.

'Heel matig'

Ook René van de Kerkhof vond dat PSV zwaar tegenviel. “Het was heel matig. Feyenoord speelde beter en PSV is echt zoekende. Vooral op het middenveld. Onbegrijpelijk en onvoorstelbaar hoe slecht Hendrix, Rosario en Pereiro voor de dag komen. Het kan zo niet verder.”



De voormalige aanvaller vindt het hoog tijd dat er wat gaat veranderen. “Het blijft anders billen knijpen, met slechts twee punten meer dan Ajax. Dan kan trainer Mark van Bommel wel wijzen op die voorsprong, maar als je zo blijft spelen kan het zomaar afgelopen zijn. Ik vind dat de koppen bij elkaar gestoken moeten worden. We moeten reëel zijn: op het middenveld moet er een aantal spelers vervangen worden. Door Gakpo en Ihatarren”, vertelt René, die het vooral heeft gehad met Hendrix en Pereiro. “Maar ook Dumfries en Rosario zijn geen schim van de spelers die ze waren in de eerste competitiehelft.”

'PSV mist vorm en lef'

Willy: “René heeft gelijk, het was gisteren echt een desillusie. PSV liet Feyenoord in zijn spel komen, kwam er lang niet aan te pas. Tegen tien man van Feyenoord (na de rode kaart voor Sven van Beek, red.) was het nog mogelijk geweest om de punten thuis te houden. Maar PSV heeft de vorm en het lef niet om het af te maken, al kreeg het er wel de kansen voor. Geen paniek, hoor je iedereen nu zeggen, maar het is wel zaak op zijn minst die twee punten vast te houden tot aan de topper tegen Ajax.” Dat duel wordt 31 maart in de Johan Cruijff Arena gespeeld.

Lof voor Willem II

Willem II hield afgelopen weekend juist wel de Brabantse eer hoog. Na drie achtereenvolgende nederlagen won de Tilburgse formatie met 2-1 van AZ, dat dit jaar alles had gewonnen en niet één tegentreffer hoefde te incasseren. Willy: “Er is meer spirit in de ploeg van Adrie Koster. Het was een knappe overwinning op AZ, toch een geduchte tegenstander. Willem II gaat steeds beter draaien en ik heb er vertrouwen in dat de ploeg in de middenmoot eindigt.”



De middenvelder van voorheen is ook optimistisch over de kansen van de Tricolores om de finale van het KNVB-bekertoernooi te halen. Daarvoor moeten ze donderdag wel …AZ uitschakelen. Willy: “Ik geef ze een goede kans, Willem II zou wel eens de verrassing van het bekertoernooi kunnen worden.”



Over NAC Breda zijn de gebroeders beduidend minder optimistisch. René: “Ik zie het somber in voor hen, ze hebben nog een paar zware wedstrijden voor de boeg. Ik denk dat NAC zich moet gaan opmaken voor de eerste divisie, hoe erg ik het ook vind, helaas.”



