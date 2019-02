Dieven roven huizen van Ger en Nel (85) leeg: 'Alles was overhoop gehaald'

Inwoners van de gemeente Cranendonk worden de laatste maanden geteisterd door een golf aan inbraken. Sinds december is er sprake van een flinke piek. Ook oudere mensen zijn het slachtoffer. “Ik ben eigenlijk 365 nachten per jaar thuis”, vertelt de 85-jarige Nel. “En nu logeer ik één keer bij mijn kinderen en dan gebeurt er dit.”

Ger is 85 en vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Haar ogen fonkelen en haar lip trilt als ze haar verhaal doet. “Zondagmiddag rond halftwee ging ik weg, ’s avonds rond negen uur was ik weer thuis. En toen stond de achterdeur open. Alle kasten waren overhoop gehaald, alles was op de grond gesmeten. Ook boven zijn ze geweest, er lagen allemaal spullen op mijn bed. Ja, dan schrik je wel.”

'Met andermans spulletjes smijten'

De dieven namen wat sieraden van Ger mee. “Je kunt je niet in denken dat er mensen zijn die alles kapot maken, met andermans spulletjes smijten en zomaar weggooien”, vervolgt ze. Bang is ze niet, maar ze is wel voorzichtiger nu. “Ik hou alles meer in de gaten. Als er een vreemde auto in de straat staat, dan denk ik meteen, wie is dat?”

Sieraden buitgemaakt

Ook de 85-jarige Nel van de Pas werd slachtoffer. Ze was een nachtje weg en toen haar kleinzoon haar thuisbracht, ontdekte ze dat het keukenraam openstond. Ook bij haar maakten de dieven sieraden buit. “De kasten en laatjes stonden open, ook boven. Ik had ook nog 50 euro aan contant geld in huis, maar dat hebben ze niet gevonden.”

Bang is Nel niet. “Wat moet ik bang zijn? En als ik bang was, waar moet ik dan naartoe? Ik heb vier kinderen, maar zij wonen niet in de buurt. Bovendien, hier is nu toch niks meer te halen.”

Extra agenten

De politie zet de komende tijd extra agenten in die op straat gaan surveilleren. Ook komt er een speciaal Whatsapp-nummer waar inwoners verdachte dingen kunnen melden.