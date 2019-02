Willem II benadert bekerclash met AZ anders dan andere wedstrijden

Zo zal de selectie zich aan het begin van de middag samenkomen om gezamenlijk te lunchen. Daarna gaat de voorbereiding verder op het duel met de Alkmaarders. “Het is toch wel een speciale wedstrijd en we willen niks aan het toeval overlaten”, stelt trainer Adrie Koster.

De 64-jarige Koster verwacht een ander AZ dan afgelopen zondag, toen Willem II in eigen huis wist te winnen van de ploeg van John van den Brom (2-1). “Ze zullen goed beseffen dat die wedstrijd niet goed aangegaan zijn en iets anders moeten brengen. Maar daar zijn we op voorbereid.”

Aanvoerder Jordens Peters geeft aan dat de focus gedurende de donderdag steeds meer naar die halve finale gaan. “We komen vroeg samen en rusten ergens. Het is goed dat je samen bent met de groep en elkaar recht in de ogen aan kan kijken dat je er alles aan gaat doen.”

De centrale verdediger was er vorig jaar, toen Willem II ook de halve finale haalde maar werd uitgeschakeld door Feyenoord (3-0), niet bij. “Ik weet nog dat het -18 was. Verschrikkelijk koud. Maar we waren duidelijk de mindere toen.” Nu gaat de aanvoerder met een ander gevoel de halve finale in. “Op papier is AZ de favoriet. Ze zijn uitstekend uit de winterstop gekomen, al hebben wij ze wel verrast afgelopen zondag. Zij zullen uit een ander vaatje gaan tappen.”

Supporters

De aanvoerder van Willem II verwacht een lastige pot met AZ. "Drie keer winnen van AZ is niet makkelijk. Maar het is echt een voordeel dat we thuis mogen spelen. De supporters kunnen het laatste zetje geven. Hopelijk hebben we een uitverkocht huis en als ze erachter gaan staan kan dat wel eens het verschil zijn van uitschakeling of het bereiken van de finale.

