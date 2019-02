Kluisjesroof: Rabobank twijfelt nog hoeveel miljoenen ze claimen bij de dieven

Advocaat Peter Schouten van een van de verdachten had gehoord dat het om tien miljoen euro gaat.De Rabobankmedewerker ontkende dat. "Ik heb dat niet gezegd. We kunnen ook een deel doen van wat er nu is uitgekeerd. Maar dat brengen we nog in kaart". Ze sloot niet uit dat er mogelijk een ander (civiel) proces komt om de miljoenen terug te halen.

De Rabobankmedewerker bevestigde wel dat 80 procent van de claims aan gedupeerde klanten is vergoed. Dat is ruim tien miljoen euro. Een klein deel van de klanten hoort nog wat er met hun claim gebeurt. "De laatste loodjes wegen het zwaarst", zei de Rabobank-medewerker.

Onderzoek is klaar

Donderdag waren de twee verdachten niet in de zittingzaal aanwezig. Intussen is het dossier klaar. Er liggen nu elf ordners met documenten, verhoren en achtergrondinfo. En er volgt nog een stapel cd's met foto's en filmopnames van de schouw in Oudenbosch.

Agron K. is onlangs nog uitgebreid gehoord door het onderzoeksteam. Wat hij toen vertelde is niet bekend. Henri van W.krijgt nog een laatste verhoor voor zijn proces. Maar Van W. heeft al aangekondigd zich op zijn zwijgrecht te beroepen.

Peter Schouten wees er op dat er onvoldoende bewijs tegen ze is. Er kunnen in zijn ogen veel meer daders zijn geweest. Tientallen kenden de beveiligingscode, volgens hem. "En er is geen DNA, geen vingerafdrukken".

Vluchten

Zijn collega Ziya Yeral onderstreepte dat."De andere twee (verdachten) met hun hele gezin naar het buitenland zijn vertrokken". Als Agron K. wilde vluchten had hij dat ook kunnen doen toen hij nog niet was opgepakt, maar dat deed hij niet. "Hij ging niet naar de Bahama's", zei Yeral. "Hij heeft een gezin, een koophuis met hypotheek en meer".

Hun advocaten willen dat ze naar huis gaan in afwachting voor hun proces, om hun (privé)leven weer op te pakken.

OM tegen vrijlating

De officier van justitie verzette zich. Ze vertelde dat ook op de schouw veel bevestigd is, zoals Agron K. die op de camerabeelden te zien is.

"Mijn cliënt heeft tijdens de schouw wel geprotesteerd, over waar hij stond en wat hij deed. Maar daar komen we tijdens het proces op terug," zei advocaat Yeral.

Roof uitgeprobeerd

Er is tijdens de schouw ook uitgetest hoe snel je de kluisjesruimte leeg kan maken, zei de officier van justitie. "2 minuten lang hebben we kluisjes naar buiten getrokken: 37 kluisjes was het resultaat," zei de officier. Daarmee wilde ze benadrukken dat je zonder problemen in een uur tijd 300 kluisjes kan leegmaken.

"Er zijn zo veel mensen gedupeerd. Testamenten, sieraden, eigendomspapieren. Maar ook videobeelden van een kindje dat kort daarna is overleden. Het maatschappelijk belang weegt vele malen zwaarder", zei officier Yolanda van Setten.

Verdachten en buit spoorloos

De rechtbank weest dat af en neem aan dat er nog steeds ernstige bezwaren zijn op basis van de camerabeelden waarop ze te zien zijn en ook het logboek waaruit bleek dat ze daar werkten.

Ook over het vluchtgevaar was de rechtbank duidelijk: de medeverdachten zijn in het buitenland en de buit is weg. "En dit is geen standaard-diefstal met braak". De rechters zagen geen mogelijkheid om het vluchtgevaar in te perken, door bijvoorbeeld een borg of een andere voorwaarden. Daarom blijven de twee in voorarrest.

Op 21 mei volgt de inhoudelijke rechtszaak.