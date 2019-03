Marco Kroon 'kan zich niet herinneren' dat hij een agent een kopstoot zou hebben gegeven

"Hij heeft geen herinnering aan het toebrengen van fysiek letsel aan een agent", verwoordt Knoops de ontkenning. Of Kroon onder invloed was, zegt zijn advocaat niet te weten. "Dat moet onderzocht worden."

Arrestatie

Kroon werd zondagavond in het centrum van Den Bosch gearresteerd. Een agent betrapte hem toen hij stond te wildplassen. Kroon zou daarop een kopstoot hebben uitgedeeld aan de agent.

Er is een aanklacht vanwege mishandeling tegen Kroon ingediend. "Nu moet justitie beslissen of het tot een vervolging zal komen", aldus Knoops. Volgens de advocaat is zijn cliënt maandagmiddag vrijgelaten.

Marco Kroon is een van de bekendste militairen van Nederland. Tien jaar geleden kreeg hij de hoogste onderscheiding voor zijn werk: de Willems-Orde. Daarna raakte hij meermaals in opspraak.