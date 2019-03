Man (19) opgepakt voor overvallen op cafetaria en supermarkt in Den Bosch

De politie heeft een verdachte opgepakt voor twee recente overvallen in Den Bosch. Het gaat om een man van 19 uit die stad. Hij werd maandagmiddag opgepakt voor de overval vrijdag op Cafetaria De Tourist aan de Monseigneur Diepenstraat én voor de overal op een supermarkt aan de Buitenpepersdreef twee dagen later.

De supermarkt Supercoop werd zondagavond vlak voor sluitingstijd overvallen. De dader bedreigde rond kwart voor zeven medewerkers van de winkel met een mes. Hij ging er daarna met een onbekend geldbedrag te voet vandoor. Bij de overval raakte niemand gewond.

Twee dagen eerder werd Cafetaria De Tourist aan de Monseigneur Diepenstraat in Den Bosch overvallen. De overvaller was eerder die avond ook al in de zaak. Later kwam hij terug met een mes en overviel hij de zaak. Er was op dat moment één klant aanwezig.